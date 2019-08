Vai consertar o carro? Escolher um auto center estruturado é uma boa opção

Indiscutivelmente, problemas com o carro são estressantes. Além de impactar diretamente na maneira como nos locomovemos, a situação também representa um gasto extra e a necessidade de procurar assistência profissional para o reparo do veículo. Porém, a hora de procurar o conserto não precisa ser tensa e cara. A escolha de um centro automotivo que trabalhe com a solução e prevenção de problemas pode economizar tempo e evitar preocupações no futuro.

É importante ficar atento também se o estabelecimento tem estrutura, oferece garantia das peças, preços competitivos, funcionários capacitados, além de trabalhar com responsabilidade socioambiental. É o caso da Monobloco Alinhamento Técnico, empresa que há mais de 20 anos atua na Bahia, com um trabalho especializado em correção e desempeno de estruturas veiculares.

No mês de junho, as lojas realizaram cerca de 2.500 atendimentos finalizados nos estabelecimentos de Abrantes (Catu de Abrantes), Salvador (Avenida Jequitaia – Água de Meninos) e Lauro de Freitas (KM 4,5 da Estrada do Coco). No Brasil, o estabelecimento conta com mais de 100 filiais, o que comprova um sólido crescimento baseado na missão de oferecer atendimento de alta qualidade, com valores envolvendo ética profissional, aperfeiçoamento contínuo e respeito ao meio ambiente.

Auto Center completo

A Monobloco é um auto center completo, que oferece todos os serviços de check-up e manutenção para veículos. A escolha pelos serviços prestados pela empresa resulta em economia de tempo, já que evita que o proprietário do automóvel percorra diversas oficinas e lojas para consertar o carro.

A Monobloco possui mais de 100 filiais em todo o Brasil, o que comprova um sólido crescimento (Foto: divulgação)

O centro automotivo oferece conserto nas áreas de mecânica, suspensão, injeção, elétrica, desempeno de roda e borracharia, além de realizar o alinhamento tradicional e técnico, que é a correção de eixos, chassis, longarinas, monoblocos e todo tipo de estruturas de veículos automotores – trabalho em que a empresa é pioneira no serviço feito a frio. Tudo isso alinhado a uma relação custo benefício. “Somos a loja com a mecânica mais completa do mercado e pioneiros no serviço de alinhamento técnico de forma a frio, que não deixa marcação e não desgasta a suspensão do veículo”, destaca Andrey Amorim, coordenador de vendas da Monobloco na Bahia.

Garantia nas peças

O cliente Monobloco tem outro benefício: a garantia. Quem contrata o serviço de correção de estrutura, por exemplo, ganha assistência e alinhamento tradicional por três meses. O pneu tem 5 anos de garantia em caso de defeito de fabricação. No caso das peças, a empresa oferece um ano de garantia, ultrapassando o período determinado por lei, que é de 90 dias. “A Monobloco dá garantia estendida por custo próprio, o que comprova ao cliente que ele está adquirindo um produto de qualidade, que não vai ter nenhuma dor de cabeça futuramente. As pessoas não vão ter nenhum custo da peça e nem da mão de obra durante o período de garantia”, explica o coordenador de vendas da empresa.

Equipamentos modernos

Buscar por um auto center com equipamentos de primeira linha e ferramentas para atender a sua demanda é fundamental. Na Bahia, a Monobloco tem realizado investimento em maquinário com tecnologia diferenciada, como é o caso do check-up eletrônico por meio da PDL 5500, máquina que consegue fazer um diagnóstico de diversos problemas do automóvel de forma mais rápida e precisa. “A PDL 5500 pode diagnosticar o problema do carro em questões de segundos, quase que imediatamente. Outras lojas ou oficinas tradicionais podem perder metade do dia para encontrar somente o problema do veículo”, diz Andrey Amorim.

A Monobloco possui equipamentos modernos, estrutura confortável para receber os clientes e uma equipe capacitada (Foto: divulgação)

Funcionários capacitados

Não adianta ser um auto center moderno, com tecnologia de ponta, se os funcionários não forem capacitados com conhecimento técnico e habilidades práticas para solucionar os problemas do veículo. Sabendo disso, a Monobloco investe na capacitação dos funcionários, que participam de cursos mensalmente. Por meio de parceria com instituições de ensino renomadas, o conhecimento da equipe da empresa é aprimorado com treinamentos que abordam assuntos como manuseamento de óleo, diagnostico de suspensão, operação da máquina PDL 5500 e entre outros. “A Monobloco não tem trabalhado só para a melhoria da tecnologia. Há investimento para melhorar o atendimento, o diagnóstico e gerar clareza e transparência necessária para passar informação aos clientes”, diz Andrey.

Atendimento de excelência

Há pelo menos dois anos, a Monobloco tem investido também em formas de atender melhor os clientes, com transparência na prestação dos serviços e nas informações passadas. Para isso, a empresa oferece, todo mês, cursos voltados para aprimorar o atendimento e recepção. “A prova que melhoramos muito o nosso atendimento é a média das notas dadas pelos clientes, que atualmente é 9,0, o que mostra que o índice de satisfação é muito bom. Além disso, nossa pontuação no Google era de 2,5. Hoje, estamos acima de 4,0”, ressalta Andrey Amorim.

Além de um atendimento especializado, as lojas da Monobloco oferecem ainda sala VIP com TV, café, água e biscoitos. Para agendamento e dúvidas, o cliente pode entrar em contato gratuitamente no telefone 0800 111 7080 ou enviar mensagens por meio do aplicativo WhatsApp: (71) 99607-3043 (Abrantes), (71) 99960-9757 (Lauro de Freitas) e (71) 99903-5781 (Salvador).

“O cliente que registrar alguma dúvida ou insatisfação receberá retorno da nossa equipe para marcamos com ele um esclarecimento de toda a situação e tentar solucionar da melhor forma possível. O objetivo da Monobloco não é só ter um preço diferenciado do pneu e uma mecânica completa. É também dar um atendimento diferenciado. Tudo isso aliado a clareza e a satisfação do cliente”, conclui Andrey.

Preço diferenciado

A hora de consertar o carro dá sempre um aperto no bolso. Nestes momentos, a Monobloco oferece uma das melhores relações de custo-benefício, com alinhamento e balanceamento, essenciais para a preservação dos pneus, no valor de R$ 29,90 para carro de passeio. No estabelecimento, o cliente também economiza na substituição do pneu na base de troca, quando se entrega o pneu velho e ganha desconto na compra do novo, com valores estipulados de acordo com o aro. “Para se ter uma ideia, o pneu Aro 13 custa, em média, entre R$ 180 e R$ 190. Na Monobloco, este produto sairá por R$149 na base de troca. É uma grande vantagem, pois a pessoa, geralmente, deixa o pneu velho na própria loja”, explica o coordenador de vendas da loja, que também oferece facilidades no pagamento, com parcelamento de 10x sem juros no cartão e promoções para seguidores na redes sociais e sites de desconto.

Responsabilidade socioambiental

No segmento automobilístico, onde se trabalha com produtos que necessitam de um manejo e descarte especializados, buscar uma empresa que se preocupa com o meio ambiente e as questões sociais é primordial. No caso da Monobloco, existe a preocupação com o processo dos serviços para que os materiais, desde o uso de energia solar, que tem baixo impacto ambiental e redução das emissões de gases de efeito estufa, até a separação correta dos pneus e óleos, que são enviados para empresas especializadas em reciclagem. Além disso, são realizadas também ações sociais, como o incentivo ao cliente doar alimento não-perecível, brinquedos ou roupas em troca de desconto em peças ou alinhamento e balanceamento grátis. O material doado é destinado para comunidades carentes.

