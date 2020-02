Vai para o Fuzuê e Furdunço? Confira tudo o que você precisa saber

É hoje! Hoje e amanhã, na verdade. Pode tacar glitter na cara, escolher uma fantasia e reunir sua galera, porque começou o Carnaval de Salvador. Ok, a festa só tem início oficialmente na quinta-feira (20), mas baiano que se respeita sabe que, começou Furdunço e Fuzuê, a porteira para a maior festa de rua do planeta está aberta.

Para quem quer curtir, o CORREIO separou um guia com todos os detalhes das festas, para não ter confusão, ninguém perder o buzu, nem saber como faz para voltar para casa.

Vamos lá!

Fuzuê - sábado (15)

O que é?

O Fuzuê é uma festa semelhante ao Carnaval, mas um pouco mais light. Reúne fanfarras, charangas, orquestras e grupos percussivos, resgatando antigos carnavais.

Onde?

A festa é no Circuito Tapajós (Ondina-Barra). Ou seja, os bloquinhos andam no contrafluxo do tradicional Barra-Ondina.



Horário

A festa começa a patir das 16h. Não tem hora pra acabar.



Atrações

Ao todo, serão 37 atrações. Se ligue na ordem:

BICICLETAS

BANDA DA GUARDA MUNICIPAL

TIO PAULINHO

OFICINA DE FREVOS E DOBRADOS

CIA DE DANÇA FOLIA DE ERÊ

CIA DE DANÇAS E FOLGUEDOS

GRUPO CULTURAL MANDU

GRUPO CULTURA TERNO DE REIS ROSA MENINA

CARETAS DE CAIRU

GRUPO CULTURAL CONGOS DE CAIRU

CHARANGA DOS TAMIRIZINHOS KIDS

CORAL CANTART CANTA BAHIA

FANFARRA DO BBG

BANDA BIG SHOW

GRUPO FOLCLÓRICO ZABIAPUNGA

CARETA TRADICIONAL DE ACUPE

CHEGANÇA DOS MARUJOS FRAGATA BRASILEIRA

BARQUINHA DE BOM JESUS DOS POBRES

PIERROT TRADIÇÃO DE PLATAFORMA

SAMBA DE RODA SAMBA DE MAROGOGO

MASCARADOS DE MARALEGRIA

FUZUÊ JUNINO

GRAVATA DOIDA

GRUPO CULTURAL BAMBOLÊ

LOROYE ARRIBA

GRUPO CULTURAL LINDROAMOR AXE

CANGACEIROS DE IPITANGA

AFRO OKAMBI

GRUPO CULTURAL IMPERATRIZ

AFOXÉ DARAJU DE ODÉ

COMMANCHES

AFRO MANGABA

BANDA PERCUSSIVA AXE BABA

ESCOLA FILHAS DE FEIRA

GRUPO PAIO DE RUA

BANDA TÔ AÊ

INTEGRAÇÃO DA BAHIA





Trânsito

Para a festa, alterações serão feitas no trânsito, a partir das 13h. Até as 2h da manhã do domingo (16), o tráfego e o estacionamento serão proibidos nas avenidas Sete de Setembro (entre a Rua Afonso Celso e o Largo do Farol da Barra) e Oceânica (trecho entre o Largo do Farol da Barra até a Rua José Sátiro de Oliveira).

Os condutores que circulariam pelos trechos interditados terão como opção de tráfego, no sentido Barra/Ondina, a Rua Afonso Celso, Rua Miguel Burnier, Avenida Centenário e Rua Professor Sabino Silva. Já quem transita no sentindo contrário, terá como opção seguir pelas avenidas Oceânica e Centenário e ruas José Sátiro de Oliveira (Morro do Gato), Augusto Frederico Schmidt e Marquês de Caravelas.

Quanto ao transporte público, 21 linhas de ônibus que têm como destino a Barra e Lapa vão operar no sábado (15) com horário estendido, das 12h até 1h do dia seguinte (confira a lista completa abaixo).

***

Furdunço - domingo (16)

O que é?

A proposta do Furdunço, que vai para a sétima edição, é de levar música em pequenos equipamentos, a exemplo de minitrios e pranchões, para os circuitos oficiais do Carnaval.

Onde?

A festa é no Circuito Tapajós (Ondina-Barra). Ou seja, os bloquinhos andam no contrafluxo do tradicional Barra-Ondina.



Horário

A festa começa a patir das 15h. Não tem hora pra acabar.



Atrações

Na festa deste ano, serão 48 atrações. Confira a ordem:

Ordem das atrações do Furdunço

BICICLETRIO TOCA RAUL

RIXÔ ELÉTRICO

SYLVIA PATRÍCIA &TUKTUK SONORO

PEU MEURRAY

GUIG GUETO

DAKAR PERCUSSIVO

RURAL ELÉTRICA

FORRÓ DO TICO*

MAYRA LINS

MICROTRIO IVAN HUOL

GRUPO A MÁQUINA DO TEMPO DE VOLTA AOS ANOS 80

BANDA MARANA

VIRGÍLIO LISBOA

FORROZEIRINHA

BANDA TÔ AÊ

QUABALES

ARMANDINHO*

A MULHERADA

PAULO RAIO

LUCIANO CALAZANS

JAY TORRES

VITROLA BAIANA

GEOVANNA COSTA

MARCIONILIO PRAD0

AFRODISIACO

MUDEI DE NOME*

LINNOY

DIEGO MORAES

DUAS MEDIDAS (PRANCHÃO)

FITDANCE (PRANCHÃO MERCEDES)

FAUTÃO E OS MONGAS

FORRÓ SOBEPOEIRA

MARQUINHOS CAFÉ

OS MY FRIENDS

VIOLA DE DOZE

TONHO MATÉRIA

DIAMBA

JUAN E RAVENA

VIVIANE TRIPODI

TAIS NADER

ANA MAMETTO

DANIEL VIEIRA (TRIO ELE)

GERÔNIMO BUZANFAN*

ADÃO NEGRO

KART LOVE

LUCIANO NEVES

ARAKETU

BAIANA SYSTEM





Trânsito/Transporte

No domingo, as linhas de ônibus selecionadas estendem seu período de operação até as 2h da manhã de segunda feira. Já as alterações no trânsito começam às 4h da manhã, quando o estacionamento será proibido. No domingo, o estacionamento será proibido na Avenida Oceânica (entre a Adhemar de Barros e o Farol da Barra), Avenida Centenário, Rua Afonso Celso, Cezar Zama (entre a Rua Barão de Itapuã e a Alameda Antunes), e na Rua Barão de Itapuã (em ambos os lados).

A partir das 7h, a proibição acontece na Avenida Oceânica, entre o Cristo e a Avenida Adhemar de Barros; e a partir das 11h, na Avenida Sete de Setembro (entre a Rua Barão de Itapuã e o Largo do Farol), Largo do Farol da Barra, Avenida Oceânica (entre o Farol e o Cristo), e na Rua Afonso Celso (entre a Avenida Sete de Setembro e a Rua Professor Lemos Brito).



A partir das 11h, será implementado sentido duplo de tráfego para permitir o acesso de moradores na Avenida Sete de Setembro, entre a Rua Afonso Celso e Rua Barão de Itapuã; na Rua Cezar Zama, entre a interseção com a Rua Barão de Itapuã; e a Alameda Antunes. As medidas acontecem até as 2h de segunda-feira (17).

Outras mudanças

Além do horário estendido de ônibus, a Secretaria Municipal de Mobilidade (Semob) vai disponibilizar 75 coletivos da frota reguladora na Estação da Lapa, divididos para os dois dias. Serão 30 para o sábado (15), no Fuzuê, e 45 para o Furdunço no domingo (16). Esses veículos ficarão à disposição da fiscalização no Terminal a partir das 19h até 2h30, no sábado, e das 19h30 às 3h45 no domingo.

Linhas do Sistema Complementar de Transporte (Stec) também prolongam sua circulação. Serão 12 linhas (lista abaixo) que circulam das 15h às 1h da manhã, nos dois dias do fim de semana.

Por conta da interdição do tráfego, os itinerários das linhas que trafegam neste trecho sofrerão as seguintes alterações a partir das 13h:



- Linhas que saem do Rio Vermelho com destino à Barra: seguirão pela Rua Osvaldo Cruz, Rua João Gomes, Rua da Paciência, Avenida Oceânica, Rua José Sátiro de Oliveira, Avenida Centenário, Rua Frederico Schimidt, Rua Marques de Caravelas, e então fazem o itinerário normal.



- Os ônibus provenientes da Ladeira da Barra e Avenida Princesa Izabel com destino ao Rio Vermelho vão circular pela Rua Afonso Celso, Rua Miguel Bournier, Avenida Centenário, Rua Sabino Silva e depois voltam ao itinerário normal.



- As linhas que na Avenida Ademar de Barros com destino Barra vão seguir pela Rua N, Rua Sabino Silva, Avenida Centenário e seguem o itinerário normal.



- Por fim, os coletivos provenientes da Avenida Centenário com destino para Rio Vermelho retornar após Shopping Barra, Rua Sabino Silva, Avenida Oceânica daí seguem o itinerário normal.

Táxis e mototáxis

Se as linhas de ônibus não forem a escolha do folião, é possível chegar de táxi e mototáxi para os primeiros dias de festa. Outra opção para o público que participará da folia do Fuzuê e Furdunço é solicitar o serviço de táxi, através do aplicativo Táxi Mobi, que vai operar com bandeira 1 e até 20% de desconto.

Os usuários contarão, também, com pontos de táxi e mototáxis. Os pontos estão localizados no Shopping Barra, no Walmart (Chame-Chame) e Porto da Barra. A Semob criou também um ponto extra, especial para o evento, que ficará na Av. Centenário, no último retorno para quem segue no sentido Vale dos Barris.

Outra opção é utilizar o serviço de mototáxi que ficará à disposição da população no ponto especial implantado na Av. Centenário, no último retorno para quem segue no sentido Vale dos Barris, ao lado do ponto de táxi.

Linhas de ônibus da região do circuito com tempo de circulação ampliado (Fonte: Semop)





Linhas de ônibus até a Lapa também aumentam o tempo de circulação (Fonte: Semob)

Linhas do Sistema Complementar de Transporte (Stec) também têm itinerário prolongado (Fonte: Semob)

*Com a orientação do chefe de reportagem Jorge Gauthier