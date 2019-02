Vai para o pré-Carnaval? Confira a ordem de desfile do Fuzuê e do Furdunço

Chegou! Apesar de iniciar apenas na próxima semana no resto do país, o Carnaval de Salvador já começa com sua pré-folia neste sábado (23). A ampliação da festa é motivo de comemoração para muitos foliões, que aguardam pela data durante todo o ano. São mais de 80 atrações e um milhão de pessoas que irão para Ondina acompanhar os trios no Circuito Orlando Tapajós (Ondina-Barra). Vai pra folia, mas ainda não sabe a ordem que a sua atração preferida sai? O CORREIO te ajuda com a programação (veja abaixo).

Dentre os destaques do Fuzuê, que ocorrerá neste sábado (23) a partir das 16h, estão Oficinas de Frevos e Dobrados, Quabales, Cia. de Danças e Folguedos, As Ganhadeiras de Itapuã, Mascarados de Maragojipe, Zambiapunga, Paroano Sai Milhó e Walter Queiroz. No domingo (24), dia de Furdunço, os destaque são Rixô Elétrico, Micro Trio de Ivan Huol, Quabales, Irmãos Macêdo, Mudei de Nome, Duas Medidas, Jau, Fit Dance, Gerônimo, Orquestra de Pandeiros, Denny Denan, Colher de Pau e Àttooxxá.

É tanta paixão que o estudante Dayves Guedes, 22 anos, inicia a contagem regressiva para o próximo Carnaval assim que acaba a folia. Desde 2014, ano em que veio de Xique-Xique para a capital, é só alegria. No início, ele estava tímido, mas depois se soltou e passou a curtir todos os dias. “No ano passado, eu bati o recorde e fui até para o arrastão. E não é o artista que me move, eu vou porque gosto da festa mesmo, do clima. No Fuzuê deste ano, com certeza eu estarei lá, batendo ponto”, disse ele.

O gosto pela festa é tanto que os amigos de Dayves até já sabem e dizem que ele tem um pré e um pós-Carnaval. “Eles dizem que meu calendário é baseado no Carnaval. Neste ano mesmo, eu ia fazer uma viagem e olhei as datas antes de marcar. Vou dia 13, uma semana depois”, riu.

O assessor administrativo Raoni Ferreira, 30, também é um apaixonado pelo Carnaval. Até agora, ele vai para cinco blocos e para todos os dias de pré-Carnaval. “Vou para Fuzuê, Furdunço, Pipoco, Sérgio Bezerra, e os blocos já estão comprados! Estou começando a pensar na alimentação e na suplementação de vitaminas para aguentar a maratona”, contou.

Ele já está equipado: comprou vários “shortinhos”, como define, para combinar com os abadás. Tarefa que, segundo ele, é “super difícil”. A ida dele para o pré-Carnaval não é nova. “Há 10, 15 anos, quando tinha o Farol Folia, eu já ia. Acho essa ideia incrível”, disse ele, que vai há 15 anos para o circuito e considera a festa a favorita do ano.

Ordem Fuzuê (sábado a partir das16h):

Bike Fuzuê

Banda da Guarda Municipal

Tio Paulinho

Stripulia

Coral Cant@art

Oficina de Frevos e Dobrados

Quabales

Cia de Danças e Folguedos

Terno de Reis Rosa Menina

As Ganhadeiras de Itapuã

Fanfarra Canelight

Tudo X Transforma

Grupo Malcolm X

Mascarados de Maragojipe

Chegança dos Marujos Fragata Brasileira

Barquinha de Bom Jesus dos Pobres

Grupo Cultural Mandu

Caretas Tradicional de Acupe

Grupo Folclórico Zambiapunga

Grupo de Mascarados de Maragojipe – Maralegia

Caretas de Cairú

Paroano Sai Milhó

Valter Queiroz

Fanfarra.bbg

Afoxé Korin Nagô

Só Samba de Roda

Escola de Samba Unidos de Itapuã

Pierrot Tradição Plataforma

Axé Dadá

Capoeira Mangangá

Insaba Maza

Gravata Doida

Amigos do Babá

Grupo Fuzuê Junino

Bejuzeiras de Areia Branca

Aldeia Coletivo Cênico

Banda Big Show

Arraiá das Marias

Fanfarra Santa Barbara

Ordem Furdunço (domingo a partir das 15h):

Rixô Elétrico

Paulo DJ

Gira Ingonça

Andarilho Elétrico

Bike Axé

Mamah Soares

Bike da Alegria

Sylvia Patrícia e Tuk Tuk Sonoro

Espaço Musical

Forró do tico*

Jau*

Armandinho*

Maira Lins e o Boteco Elétrico

Micro Trio Ivan Huol

Flor Serena – Rural Elétrica

Grupo Marana

Dj Parente e Dj sucesso Ton

DNA Dodô Primos Elétricos

Faustão e os Mongas

Vitrola Baiana

Eletric Team

Mudei de Nome*

Quabales

Forró Massapê

Geovana Costa

Forró Zé Baratino

Duas Medidas*

Fit Dance*

Os Informais

Samba de Farofa

Banda Cativeiro

Gerônimo*

Adriano Rezende

Mambolada

A Mulherada

Mammá Di Souza

Trio Bahia Bass - TeleFunkSoul e Convidados

Orquestra de Pandeiros de Lauro de Freitas

Solares*

Deni Denan*

Trio do Reggae

Shantay

Furdance

Colher de Pau*

Filhos de Jorge*

Daniel Vieira*

Attooxxà*