'Vai ser o maior Fortal de Todos os tempos’

Fortal acontece de 21 a 24 de julho (Foto/Montagem: Equipe CORREIO)

A declaração é do empresário Pedro Neto, um dos sócios do Fortal, que volta a acontecer de 21 a 24 de julho, depois de dois anos devido à pandemia do covid- 19. No Corredor da Folia, e no Camarote Mucuripe vão desfilar grandes artistas consagrados e estreantes.

Na Avenida se apresentam Vumbora (Bell Marques e Rafa e Pipo), Bagunça (Harmonia do Samba e Matheus Fernandes) e Pra Cima (Taty Girl), no dia 21; Largadinho (Claudia Leitte), Siriguella (Bell Marques) e Hype (Nattan e Felipe Amorim), no dia 22; Siriguella (Bell Marques); Village (Ivete Sangalo) e Vem com o Gigante - Eh Loco (Léo Santana), dia 23; e Siriguella (Bell Marques); Village (Ivete Sangalo); e Eh Loco (Jonas Esticado e atração surpresa), no dia 24.

No Camarote estarão Zé Felipe e Banda Eva, Wesley Safadão e Pedro Sampaio, Zé Vaqueiro e Durval Lélys e Dennis e Rafa e Pipo + atração surpresa, além de uma programação especial com as bandas Cheiro de Amor e Timbalada, entre outras. A programação completa será divulgada em breve.

Peça dirigida por Lázaro Ramos estreia no Teatro Unimed

Os diretores Lázaro Ramos e Tatiana Tibúrcio estreiam, amanhã, a comédia O Método Grönholm, no Teatro Unimed, em São Paulo. No elenco, Luis Lobianco, Raphael Logam, George Sauma e Anna Sophia Folch vivem a história de quatro executivos, desempregados ou em fase de transição de carreira. Este é o mote da aclamada obra escrita em 2003 pelo catalão Jordi Galcerán, um sucesso ao redor do mundo há 20 anos, tendo originado o filme espanhol

El Método, dirigido por Marcelo Piñeyro, em 2005, e lançado no Brasil com o título O Que Você Faria?

Zezé Di Camargo & Luciano (Foto: Divulgação)

O São João baiano da dupla Zezé Di Camargo & Luciano

A dupla Zezé Di Camargo e Luciano, muito querida no Nordeste, está com uma agenda especial para a Bahia nesse período, com o show 30 Anos - É o Amor, comemorando as três décadas dessa música que virou um clássico nacional. Depois de passar ontem pela cidade de Riachão do Jacuípe, a jornada dos irmãos prossegue hoje em Jaguari e segue para Itatim, amanhã, Anguera (sábado) e Campo Formoso (domingo). No Dia de São Pedro, 29, eles cantam em Eunápolis. “Vai ser uma apresentação especial para os fãs, numa região em que a gente ama cantar e sempre foi recebido de braços abertos”, afirma Zezé.

Viola de Doze

O samba raiz do Viola de Doze promete sacudir o público neste sábado (25) na cidade de Taperoá, no Baixo Sul da Bahia. Formado pelos irmãos Heron e Menininho, o grupo celebra 20 anos de estrada em 2022 e preparou um repertório cheio de sucessos de carreira e canções que são marcas registradas no cenário do samba nacional.

TUM-TUM-TUM*

1 No domingo, dia 26 de junho, quando o cantor e compositor Gilberto Gil comemora 80 anos, o Fantástico vai exibir uma entrevista exclusiva feita pela apresentadora Maju Coutinho. Ela conversou com o artista antes dele embarcar para a turnê comemorativa com toda família, que estreia no mesmo dia, na Alemanha.

2 Jornada dupla para a Forrozão hoje. Primeiro, a banda se apresenta no São João do Pelô, em Salvador. Depois, segue para a cidade de Cardeal da Silva. Amanhã, será a vez de Nova Soure. No sábado, tem mais uma dose dupla de Forrozão, nas cidades de Ibicuí e Jussari.

E no domingo a festa será no São João de Madre de Deus. Todas as cidades são no interior da Bahia.

3 A produção do evento Folianópolis, que vai comemorar 15 anos homenageando a Bahia, divulgou mais uma atração para o evento: Timbalada, dos cantores Denny Denan e Buja Ferreira. O evento acontece nos dias 12, 13 e 14 de novembro, na passarela Nego Quirido, em Florianópolis, a bela capital de Santa Catarina.