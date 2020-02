Vai ter Bailinho de Carnaval gratuito para crianças nos bairros; programe-se

Além da programação do Carnaval nos Bairros e da folia no Rio Vermelho, com uma agenda também dedicada à gurizada, a prefeitura de Salvador realizará ainda uma folia voltada para as crianças em um projeto especial desenvolvido pela Secretaria Municipal de Trabalho, Esporte e Lazer (Semtel). Trata-se da quarta edição do Bailinho de Carnaval, ao som de uma fanfarra e com direito brincadeiras no pula-pula, pinturas de rosto, fantasias e bloquinho.

Todos podem curtir pertinho de casa atividades lúdicas, recreativas e esportivas do projeto Ruas de Lazer, que já ocorre ao longo do ano. Para animar ainda mais as crianças, serão distribuídos kits carnavalescos com espuma, colar havaiano, máscara, apito e confete. A expectativa é que cerca de três mil pessoas participem das atividades.

"Os bailinhos de Carnaval são importantes para atender às comunidades que estão longe dos circuitos do Carnaval, proporcionando diversão aos moradores", afirma o secretário da Semtel, Alberto Pimentel.

Programação dos Bailinhos de Carnaval:

Dia 21/02 (sexta-feira) - Fazenda Coutos III

Local: Rua Teotônio Vilela, das 14h às 17h

Dia 21/02 (sexta-feira) - Águas Claras

Local: Rua Edson Dias Matos, das 14h às 17h

Dia 22/02 (sábado) - Horto Bela Vista

Local: Rua Dos Rodoviários, das 14h às 17h

Dia 22/02 (sábado) - Itapuã

Local: Rua Da Ilha, das 14h às 17h

Dia 23/02 (domingo) - Paripe

Local: Rua Eduardo Dotto - Orla De Tubarão, das 14h às 17h

Dia 23/02 (domingo) – Itaigara

Local: Praça Ana Lúcia Magalhães, das 14h às 17h

Dia 23/02 (domingo) - Periperi

Local: Rua Caeté - Mirante De Periperi, das 14h às 17h

Dia 24/02 (segunda-feira) - CEU De Valéria

Local: CEU, saída Caminho 13, das 14h às 17h

Dia 24/02 (segunda-feira) - Rua Da Paz

Local: Rua Da Paz - Subúrbio 360°, das 14h às 17h

Dia 25/02 (terça-feira) - Saboeiro

Local: Rua Silveira Martins, das 14h às 17h

Dia 29/02 (sábado) - Boa Viagem

Local: Vila Operária, Luis Tarquínio, das 14h às 17h

