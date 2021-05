Vai ter jogo! Justiça mantém duelo Jacuipense x Bahia pelo Baiano

Todos os jogos da 9ª e última rodada da fase de grupos do Campeonato Baiano estão confirmados. A juíza Suzana Maria Inácio Gomes decidiu derrubar a liminar que determinava a suspensão da partida entre Jacuipense x Bahia. Com isso, a bola vai rolar às 19h30 desta quarta-feira (5), no estádio de Pituaçu.

Em mandado de segurança, a Federação Bahiana de Futebol (FBF) argumentou que o tricolor tem dois elencos para a disputa dos jogos da temporada, e citou que a entidade e os clubes teriam um prejuízo esportivo e financeiro por conta do adiamento da rodada, já que as equipes se encontravam nos locais de seus respectivos duelos.

A realização da partida, porém, estava encaminhada. O Bahia já havia chegado a um acordo com o Sindicato dos Atletas Profissionais do Estado da Bahia (Sindap) para realizar o jogo. O elenco comandado pelo técnico Cláudio Prates, inclusive, treinou normalmente e já estava concentrado no CT Evaristo de Macedo.

Na segunda-feira (3), o Sindicato dos Atletas moveu ação no Tribunal Regional do Trabalho solicitando a suspensão do duelo. O motivo era o descumprimento do intervalo mínimo de 66h de descanso para os jogadores, já que o Bahia jogou na terça-feira (4), contra o Independiente, pela Sul-Americana.

Embora tenha disputado todo o Campeonato Baiano até agora nesses moldes, o Esquadrão alegou à FBF que agora não seria mais possível porque alguns atletas do time de transição - utilizado no estadual - têm sido escalados nos jogos do torneio internacional.

O TRT acatou o pedido do Sindicato dos Atletas e deferiu liminar que suspendia a partida. A FBF, então, entrou com um pedido de mandado de segurança para que a partida acontecesse.

Vale lembrar que, de acordo com o regulamento do Campeonato Baiano, todos os jogos da última rodada da primeira fase devem ser disputados no mesmo dia e horário, "de modo a não permitir que clubes concorrentes conheçam antecipadamente o resultado do adversário".

Assim, se o duelo Jacuipense x Bahia fosse remarcado, haveria a possibilidade de que toda a rodada fosse adiada para outra data.

Vale a classificação

A partida entre Jacuipense e Bahia vale uma vaga no mata-mata do Campeonato Baiano. O Esquadrão é o 4º colocado, com 12 pontos. Para se classificar à semifinal sem depender de outros resultados, precisa ganhar. Também é possível avançar com um empate, mas a equipe dependeria de tropeços de outros rivais.

Já o Leão do Sisal ocupa a 5ª posição, com 11 pontos. Caso vença a partida, se garante na próxima fase do Baianão.