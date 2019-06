Vai ter muita lacração em Salvador

Anitta participa do primeiro dia da Micareta Salvador, da San Sebastian (Foto: Árisson Marinho)

Se a San Island Weekend em Trancoso foi babado, a 2ª edição da Micareta Salvador, que acontecerá no Wet’n Wild, na Paralela, nos dias 25, 26 e 27 de outubro, promete. Mais um evento organizado pelo Grupo San Sebastian, leia-se Magal e Zé Augusto, o encontro também celebra os 10 anos de sucesso da boate. Na sexta (25), primeiro dia da micareta, a animação fica por conta de Daniela Mercury e Anitta e da festa XLSIOR. No sábado (26), a banda Babado Novo se apresenta antes do show de lançamento da nova turnê de Claudia Leitte, dentro da festa dos 10 anos do Grupo San Sebastian. No domingo (27), Claudia Leitte volta ao palco e Alinne Rosa fecham a festa se apresentando em trios elétricos, antes da Joy Party. Então se preparem para “lacrar”.

São João em NY

O São João acabou aqui, mas prossegue, no sábado, em New York no SOB’s, em Manhattan. A baiana Silvana Magda, Katende Band & Viva Brazil Dancers fazem a celebração com direito a sanfona, zabumba e triângulo. O público poderá interagir com os artistas e com a banda, participando da quadrilha e tomando caipirinhas e quentão. Direto do Brasil, André Santana e Hugo Sanbone integrarão a banda como convidados especiais.

Boas Notícias

Fundador e principal dirigente da Focus Brazil Foundation, que realiza diversos eventos nos Estados Unidos em parceria com a Globo Internacional, o baiano Carlos Borges vem a Salvador. Aqui, além de amarrar os detalhes da festa de premiação do casal Xanddy e Carla Perez em outubro, na cidade de Orlando, no Preess Awards, ele vem discutir com produtores e órgãos governamentais a realização de um megaevento em Salvador.

TUM-TUM-TUM*

1. Wesley Safadão, Harmonia do Samba, Dogival Dantas, Saia Rodada, Guto e Flavinho estão confirmados na edição do Forró Coffee, no sábado, dia dedicado a São Pedro. A festa, que acontece a partir das 15h na cidade de Itiruçu na Fazenda Nova Itália, tem atraído um público fiel em todas as suas edições.

2. O cantor Dan Valente continua na estrada, nessa semana, sem muito tempo para descanso! Amanhã, ele se

apresenta em Banzaê, no semi-árido baiano. No show, promete um repertório composto por canções autorais como Não Fico com Ex, Você Deixa e Pedacinho de Mundo, que é a atual música de trabalho, além de releituras de sucessos do momento.

3. Quem não pode brincar o São João nem o São Pedro tem mais uma chance com o Forró do Bongo. O evento acontece, na segunda-feira, na cidade de Catu e terá a participação de Marcia Fellipe, da dupla sertaneja Zé Neto e Cristiano, Dorgival Dantas, Forró do Tico, Harmonia do Samba e Parangolé.Esta é a última festa fechada do circuito junino.