Vai viajar? Veja como manter suas plantas hidratadas até sua volta

Quem inventou o conceito de viajar no verão, certamente, não tinha plantas, hein? Ainda mais neste verão de retomada pós pandemia, quando ficar em casa já não é mais a única opção e os cuidados com as filhas verdes tendem a diminuir. Calma, amigo e amiga jardineira, reunimos aqui algumas dicas para você deixar suas plantinhas em segurança durante as merecidas férias.

O primeiro passo é reunir as plantas em locais frescos, sem vento e sol forte, mas, se possível, com ventilação e iluminação. Vale usar a área de serviço que tenha aquela janelinha marota ou até um cantinho do quarto improvisado, como eu mostro no vídeo. Confira ainda diversas opções de irrigadores, desde um modelo com gotejador até as versões de barro. Não vou negar que os meus preferidos ainda são os irrigadores feitos com garrafinhas descartadas. Além de mais sustentáveis, ajudam a poupar dinheiro e irrigar o bolso. Aqui em casa, na capital baiana, uma garrafinha de 500 ml num vaso médio pode levar quase uma semana para esvaziar por completo no verão.

Outra prática interessante que venho testando é a “estufinha de plástico”, que funciona como uma espécie de UTI para plantas que não vão muito bem, independentemente de um período de viagens. Rege em abundância e borrife nas folhas, aí é só cobrir com um saco transparente para que a planta continue recebendo luz. Pode deixar fechado por dias ou até semanas, abrindo de vez em quando para checar se alguma folha umedeceu demais e apodreceu. Ajeite a sacolinha para garantir espaço livre dentro e mantenha bem fechada. Fique atento também à escolha das espécies porque a estufa funciona melhor para aquelas que apreciam bastante umidade.

A travessa irrigadora é outra baby sitter para plantas em dias de viagem ou, melhor dizendo, “plant sitter”, né? Cubra um compartimento largo com água, espalhando também pedrinhas para evitar possíveis visitas de insetos. Aproveito as pedras de argila expandida que uso normalmente como camada de drenagem no fundo dos vasos, mas você pode lançar mão de qualquer material, desde que esteja higienizado, é claro, para não trazer doenças às nossas filhas verdes.

E não custa lembrar! Vale reunir plantas que estejam doentes ou com pragas num mesmo cantinho ou travessa, procurando isolar em outro local as que você sabe que estão saudáveis. Na aglomeração, é possível que uma acabe contaminando a outra. Mas nada de pânico! Confira no vídeo como fazer tudo isso na prática e deixe a selvinha sã e salva!