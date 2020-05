Vale a pena aderir ao Saque Aniversário do FGTS na pandemia?

Nesse momento de incerteza financeira, vale a pena fazer a adesão do saque aniversário do FGTS? André Luiz

Olá André. Vivemos de fato, um momento de incerteza nunca visto no mundo e com consequências ainda desconhecidas, inclusive pela área médica. Após todo esse processo de afastamento social iniciaremos a retomada da socialização e do reestabelecimento da economia, mas no meu entendimento essa recuperação será lenta, dado o tamanho do impacto que estamos sofrendo. Claro que alguns setores podem ter uma recuperação mais rápida, mas de uma forma ou de outra, tudo é ainda incerto. Usar o FGTS aderindo ao Saque Aniversário é uma boa alternativa sim, mas analise com cuidado, observe se há algum risco de ser demitido, se houver, aguarde um pouco, mas se isso não for um problema para você, desde que bem planejado, o saque é uma opção sim, pois irá lhe dar um dinheiro extra para manter as contas em dia.





No caso do transporte escolar, apesar de ambas partes terem assinado contrato, nós pais devemos continuar pagando integral pelo serviço que não está sendo realizado? José Raimundo

Olá Sr. José. Todo e qualquer contrato pode e deve ser renegociado. Os instrumentos legais estão ai apresentados com o forte impacto provocado pelo covid-19 em todos os segmentos. Todos os segmentos estão se adaptando ao novo cenário, portanto, cabe a tentativa de negociação e se não tiver êxito, em último caso, a busca pelos caminhos legais para solucionar o problema.





