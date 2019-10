Vale das Pedrinhas ganha praça e reurbanização sobre antigo canal

Ao som de fanfarra, instrumentos de percussão e com direito a roda de capoeira, os moradores do Vale das Pedrinhas celebraram a entrega da obra de cobertura e reurbanização do antigo canal do bairro. O local, que era propício ao acúmulo de lixo e causava transtorno aos moradores por conta do mau cheiro, deu lugar a um novo espaço de convivência, esporte e lazer.

A obra de transformação durou cerca de oito meses e contou com um investimento de aproximadamente R$5 milhões, coordenados pela secretaria de Infraestrutura e Obras Públicas (Seinfra) e Secretaria Municipal de Manutenção (Seman), com apoio da Companhia de Desenvolvimento Urbano de Salvador (Desal).

A inauguração do novo equipamento foi realizada na manhã desta sexta-feira (25) e contou com as presenças do prefeito ACM Neto, do vice-prefeito e secretário da Seinfra, Bruno Reis, vereadores e líderes comunitários.

O novo equipamento passa a ter uma cobertura de 250m de laje armada e além de proporcionar momentos de lazer para os moradores, irá trazer mais segurança e qualidade de vida nos períodos de chuva na cidade. Isso porque a ação contou com uma intervenção de macrodrenagem que servirá para impedir os alagamentos e evitar o descarte de material irregular na área. No entorno do canal, um trecho de 4,6 mil m² recebeu nova pavimentação.

Neto fez questão de lembrar que a obra era um pedido antigo dos moradores da comunidade. Ele classificou a inauguração como um dia de festa para o bairro e toda a região e garantiu que a obra trará beleza e possibilidade das pessoas curtirem mais o próprio bairro.

“Era um sonho antigo dos moradores ver a reurbanização desse canal. Eu tenho recordações muito vivas de muitas oportunidades que tive aqui, onde os moradores me puxavam para me mostra a situação feia da entrada do bairro. Hoje, com muita alegria, a gente entrega essa obra à comunidade, com investimento de mais de R$ 5 milhões que mudam inteiramente a cara do bairro. A gente traz beleza, vida e possibilidade das pessoas curtirem e viverem ainda mais o seu bairro e mais intensamente a sua cidade”, afirmou o prefeito.

No local também foi realizado ordenamento do comércio, com a construção de quiosques para abrigar os comerciantes locais, bem como itens para prática de esportes como academia de saúde, quadras, parque infantil e ciclovia, além de ações de paisagismo e melhoria na iluminação. Sobre o canal, que era um esgoto a céu aberto, foi construída uma praça, denominada pelos moradores de Praça Mico Preto.

Durante a solenidade, Bruno Reis fez questão de relembrar que cerca de 76% dos recursos da prefeitura são investidos em bairros mais pobres, como é caso do Vale das Pedrinhas.

“Estamos inaugurando essa obra que é resultado de uma parceria de nossas secretarias. É um dia histórico para o Vale das Pedrinhas, estamos realizando esse sonho desejado há muito tempo pelos moradores dessa comunidade. Essa é a prioriade dessa gestão: investir nos bairros mais pobres, nas áreas que mais precisam. Foi uma obra entregue em tempo recorde. Estamos devolvendo a cidade aos cidadãos”, disse Reis.

Outras melhorias

Além da urbanização do canal, a região do Vale das Pedrinhas também receberá outras melhorias em breve, promovidas pela administração municipal. Uma delas já acontecerá neste sábado (26), com a ordem de serviço para requalificação do trecho de orla entre Amaralina e Pituba. Também já foi autorizada a realização do Programa Iluminando Nosso Bairro, que envolverá também os bairros de Santa Cruz e Nordeste de Amaralina, para modernizar todos os pontos de luz com iluminação em LED.

Futuramente, o BRT (sigla em inglês para Ônibus de Trânsito Rápido), com a implantação dos corredores exclusivos em fase de obras, vai melhorar ainda mais a mobilidade dos moradores, ao fazer a ligação entre a Lapa e a região do Shopping da Bahia utilizando a Avenida Lucaia, que passa à margem do Vale das Pedrinhas.

