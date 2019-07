Vale das Pedrinhas: grupo protesta contra feminicídio e ônibus param de circular

Os ônibus deixaram de entrar no final de linha do Vale das Pedrinhas na noite desta terça-feira (16), por conta de uma manifestação que os moradores fazem no local, para protestar contra a morte da manicure Joice Nascimento Oliveira, 21 anos, assassinada a facadas, no início da manhã de ontem, na Rua Antônio Carlos Magalhães, no Nordeste de Amaralina. Segundo informações do vice-presidente do Sindicato dos Rodoviários, Fábio Primo, os coletivos estão descendo pela Rua do Canal ou fazendo o retorno antes do final de linha. Mas, segundo ele, a situação deve se normalizar ainda hoje, tão logo seja encerrado o protesto.

O corpo da manicure foi enterrado na tarde desta terça-feira, no Cemitério Campo Santo. A família acusa o ex-namorado da vítima de ser o autor das cinco facadas.

Segundo a irmã da vítima, Amanda Santos Nascimento Santos, 18, Joice terminou há pouco tempo o relacionamento de dois anos e o ex não aceitava o fim. "Ele só andava agredindo ela e depois do término vinha perseguindo ela, ficava atrás de carros perto do salão que ela trabalhava. Ela foi vista conversando com ela na madrugada de domingo pra segunda. Ele deu uma facada na 'saboneteira' (próximo ao pescoço) dela, ela ainda conseguiu correr, pedindo ajuda, mas ele alcançou e deu mais quatro facadas", conta. Depois do crime, o suspeito, que também seria morador do Nordeste de Amaralina, teria sumido do bairro.

Apesar do histórico de agressões, Amanda diz que a irmã nunca havia prestado uma queixa denunciando o ex. "Infelizmente ela não contava nada. Há um mês ela chegou toda inchada de porrada, a gente perguntava o que aconteceu e ela escondia a verdade. Ela tinha medo dele. Minha mãe estava ontem bem deprimida, mas eu disse a ela que não podemos ficar assim, a gente tem que lutar por justiça. Quem perdeu a vida foi ela, ele está solto aí", contou Amanda, que participou da manifestação que ocorreu após o enterro.

De acordo com a irmã, a mãe da vítima já prestou depoimento no Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP). Em nota, a Polícia Civil informou que a morte é investigada. Diz ainda que a manicure chegou a ser socorrida para o Hospital Geral do Estado (HGE), onde morreu. A polícia confirmou que a suspeita é de feminicídio, mas não cita o ex-namorado na nota.