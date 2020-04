Valença tem transporte intermunicipal suspenso e medida já atinge 80 cidades

A cidade de Valença terá o transporte intermunicipal suspenso a partir deste domingo (19). A decisão foi publicada no Diário Oficial deste sábado (18) e faz parte das ações de combate ao coronavírus.

Com a medida, a Bahia já chega a 80 municípios em que há restrição na circulação de veículos intermunicipais. Inicialmente, o decreto é válido até o dia 3 de maio, podendo ser prorrogado.

A determinação proíbe a circulação, saída e chegada de qualquer transporte coletivo intermunicipal, público e privado, rodoviário e hidroviário, nas modalidades regular, fretamento, complementar, alternativo e de vans.

Além de Valença, estão com o transporte suspenso outras 79 cidades: Abaíra, Adustina, Aiquara, Alagoinhas, Amelia Rodrigues, Araci, Aurelino Leal, Barra, Barra do Choça, Barra do Rocha, Belmonte, Buerarema, Brumado, Cachoeira, Camacã, Camaçari, Campo Formoso, Canavieiras, Cansanção, Capim Grosso, Catu, Coaraci, Conceição do Coité, Conceição do Jacuípe, Curaçá, Euclides da Cunha, Eunápolis, Feira de Santana, Floresta Azul, Gandu, Gongogi, Ibirataia, Ibotirama, Ilhéus, Ipiaú, Itabuna, Itacaré, Itagi, Itagibá, Itajuípe, Itaparica, Itapé, Itapebi, Itapetinga, Itarantim, Itatim, Itororó, Ituberá, Jaguaquara, Juazeiro, Lauro de Freitas, Luís Eduardo Magalhães, Palmeiras, Piripá, Porto Seguro, Prado, Rio do Pires, Salvador, Santa Cruz Cabrália, Santa Luzia, Santa Maria da Vitória, Santa Teresinha, São Félix, São Francisco do Conde, Serra do Ramalho, Serrinha, Simões Filho, Teixeira de Freitas, Ubatã, Una, Uruçuca, Utinga, Vera Cruz e Vitória da Conquista.

O documento publicado neste sábado alerta ainda que não houve mudança em relação aos 14 municípios que tiveram o transporte intermunicipal restabelecido. São eles: Barreiras, Bom Jesus da Lapa, Canarana, Candeias, Conde, Correntina, Dias d’Ávila, Entre Rios, Guanambi, Itamaraju, Medeiros Neto, Nova Soure, Pojuca e São Domingos.

A liberação ocorreu nessas cidades porque não há nenhum novo registro de pacientes infectados pelo covid-19 há pelo menos 14 dias.