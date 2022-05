Valéria: dupla é presa após ser flagrada circulando com fuzil e drogas em Duster

Dois homens que não tiveram as identidades divulgadas foram presos após serem flagrados circulando com um fuzil calibre 5.56 e drogas na noite deo último domingo (15), no bairro de Valéria. Em nota, a Polícia Militar (PM) informou que os policiais realizavam patrulhamento pelo bairro quando foram informadas que dois indivíduos suspeitos de envolvimento com o tráfico de drogas estariam com arma e drogas em um Renault Duster branco.

"As guarnições iniciaram as buscas, vindo a localizar e interceptar o veículo na Rua Direta de Valéria. Os ocupantes foram abordados, sendo encontrados um fuzil calibre 5.56 com um carregador e munições, 30 porções de maconha, 20 pinos de cocaína e uma roupa camuflada". Ainda de acordo com a polícia, os dois homens foram presos e encaminhados para a Central de Flagrantes, onde a ocorrência foi registrada.