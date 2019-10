Valéria ganha nova iluminação em LED e praça requalificada

A requalificação da Praça Milton Santos, no bairro de Valéria, foi entregue pela prefeitura nesta sexta-feira (18). A cerimônia contou com a presença do prefeito ACM Neto. Em seguida, o gestor assinou a ordem de serviço para início da modernização da iluminação na localidade, dentro do programa Iluminando Nosso Bairro. Também estiveram presentes nos eventos o vice-prefeito e secretário de Infraestrutura e Obras Públicas (Seinfra), Bruno Reis, gestores municipais e moradores da região.

O investimento na iluminação do bairro, de responsabilidade da Diretoria de Serviços de Iluminação Pública (Dsip), vinculada à Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop), é de aproximadamente R$1,7 milhão, com recursos municipais. Ao todo, serão modernizados 948 pontos de iluminação, distribuídos em 117 vias.

O prefeito lembrou que a população já estava desacreditada com os gestores públicos e que, em pouco mais de seis anos, essa realidade foi transformada com ações práticas. “O que mudou esse sentimento foi ver de perto um conjunto enorme de ações realizadas nesse período. Havia uma máxima de que as coisas só eram feitas no centro da cidade. A lógica foi mudada para mostrar que os bairros mais distantes e populares mereciam ação prioritária por parte da Prefeitura. E, hoje, as pessoas enxergam compromisso e trabalho pela parte da gestão municipal”, afirmou ACM Neto.

Na Praça Professor Milton Santos (antiga Praça da Matriz) - que ocupa uma área de 528 m², sendo 147 m² de área verde - foram implantados no local itens de comunicação visual, além de efetuada a pavimentação no entorno, iluminação em LED, serviços de paisagismo e acessibilidade.

A praça conta agora com um parque infantil com diversos modelos de brinquedos para agradar as crianças, academia de saúde como estímulo à prática de atividade física e melhoria na qualidade de vida da população, pergolado e espaço para a prática de jogos. As obras foram realizadas pela Companhia de Desenvolvimento Urbano de Salvador (Desal), vinculada à Secretaria Municipal de Manutenção (Seman), com investimento de cerca de R$150 mil.

(Fotos de Max Haack/Secom)