Valéria Silveira bate Batoré e vence eleições suplementares em Maiquinique

A candidata Valéria Silveira, do Podemos, venceu as eleições suplementares deste domingo (27) que definiu quem comandará a Prefeitura da Maiquinique, no Sudoeste da Bahia.

Silveira venceu a disputa com 2.873 votos (50,57%), contra os 49,43% obtidos por Chico Batoré, do Solidariedade.

Um pleito apertado, cuja diferença foi de apenas 65 votos entre os dois.

A eleição ocorreu neste domingo (27) após o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) cassar o mandato do prefeito Jesulino de Souza Porto.

Participaram 5.883 eleitores. A finalização do processo de totalização aconteceu às 18h32, computando 175 votos nulos e 27 em branco. O número de abstenção foi de 1.844 (23,86%).