Valesca Popozuda deixa apartamento de luxo e vai morar com a mãe

A cantora e funkeira Valesca Popozuda, 40 anos, passa por um momento difícil na vida pessoal. A artista precisou deixar o apartamento de luxo que alugava no Recreio, na Zona Oeste do Rio de Janeiro, próximo à praia, e se mudou recentemente para a casa da mãe, que está com câncer, no bairro da Abolição, subúrbio carioca. A informação é do jornal Extra.

Ainda de acordo com o veículo, ela ainda enfrenta problemas financeiros. Valesca não faz mais tantos shows como antes e viu seu cachê abaixar de valor.

Ainda segundo o Extra, em seu site oficial, por exemplo, não consta nenhuma apresentação agendada. A artista também se desligou de sua antiga empresária, Kamilla Fialho, e vive um momento de incertezas na carreira.

'Oscar pornô'

Apresentadora da categoria melhor atriz homo feminina do Prêmio Sexy Hot 2019, Oscar do pornô brasileiro, que aconteceu nesta quarta-feira (7), em São Paulo, Valesca revelou que pensaria em fazer um filme pornô se o convite surgisse."É tudo novo para mim, nunca participei de um evento assim, mas estou muito feliz", disse Valesca ao chegar na festa.

"Gosto de assistir pornô junto com o parceiro", revelou a funkeira, que está solteira. Questionada se faria uma cena pornô, ela afirmou que "só Deus sabe". "Não vou dizer que dessa água não beberei, mas no momento, não existe esse projeto ainda."

Focada na carreira, ela está lançando o clipe de Fada Madrinha. "É um projeto voltado ao público de A a Z, incluindo as crianças e adolescentes que é um público que eu não esperava atingir, mas eles estão comigo desde Beijinho no Ombro", contou ela, que também não abandona as letras pesadas de funk. "Eu venho de comunidade, a galera curte muito isso".

A última vez que a cantora esteve em Salvador foi em setembro de 2017, quando participou da Parada LGBT. Na época, ela tinha acabado de terminar o namoro com o empresário Diógenes David e celebrou a solteirice com a música Tô Solteira De Novo.