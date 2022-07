'Vamos ampliar se tiver demanda', diz Bruno Reis sobre reativação de gripários

Com o aumento de casos da Covid-19 em Salvador, o gripário do Pau Miúdo foi reaberto nesta segunda-feira (11) e gerou uma preocupação entre os soteropolitanos. Para o prefeito da capital baiana, Bruno Reis, a reabertura dos outros gripários só serão autorizados caso haja uma demanda mais alta entre as síndromes gripais.

"Estava tendo uma demanda por conta das diversas síndromes gripais por conta da Covid-19. Então nós tomamos a decisão de reabrir mais um gripario, que foi lá do 16º centro de Pau Miúdo. E caso seja necessário, a gente vai reabrir outros", disse Bruno Reis, nesta quarta-feira (13), durante a entrega de uma geomanta na rua Oswaldo Martins de Castro, em Boa Vista do Lobato.

Ainda na declaração, o gestor municipal comentou que não tem a necessidade de manter gripários abertos sem ter demandas. "A gente abriu ou fechou gripários conforme a necessidade, a boa aplicação dos recursos públicos exige que a gente tenha essa postura", comentou.

Bruno finalizou explicando que, caso dois gripários importantes de Salvador consigam atender as demandas, não haverá a abertura de outros locais. "Seja necessário que de estar avaliando os números, nós abriremos outros. Se não, os que já estão funcionando, os gripários dos Barris e o gripário do Pau Miúdo atenda a demanda, a gente ficará com esses dois em funcionamento", concluiu.

Varíola do macaco confirmada na Bahia

Foi confirmada nesta quarta-feira (13), a primeira pessoa com o vírus Monkeypox (conhecida como varíola do macaco). De acordo com a Secretaria de Saúde do Estado, o paciente está em isolamento domiciliar após ter feito exames em uma unidade particular, em Salvador.

Além disso, ele é morador da capital baiana e teve febre alta de início súbito, adenomegalia e erupção cutânea.