'Vamos com time completo', avisa Wagner Lopes antes de decisão na Copa do Nordeste

Nada de poupar jogador. Os que estiverem em condições de jogo vão defender o Vitória contra o Botafogo-PB no confronto decisivo da pré-Copa do Nordeste. A bola rola na quinta-feira (18), às 21h, no Barradão.

Quem vencer fica com a vaga no regional de 2022. Novo empate leva a briga para os pênaltis. No jogo de ida, as equipes empataram em 1x1, no estádio Almeidão, em João Pessoa.

"Vamos com time completo, sim. Todos aqueles que têm condições de jogo, vamos colocar em campo", avisou o técnico Wagner Lopes, durante entrevista coletiva concedida nesta quarta-feira (17) após o último treinamento preparatório para o jogo.

O "time completo" não inclui o atacante Marcinho, que está fora do jogo por causa de uma contusão na coxa. Prata da casa, Alisson Santos o substituiu durante a vitória por 3x0 contra o Cruzeiro, na Série B do Brasileiro, e é opção para a função, bem como Caíque Souza e Soares. Reforçar o meio-campo com a entrada de Fernando Neto também é uma possibilidade.

A provável escalação tem Lucas Arcanjo, Van (Raul Prata), Thalisson Kelven, Wallace e Roberto; João Pedro, Eduardo e Bruno Oliveira; Fabinho, David e Alisson Santos.

Quem quer que esteja em campo terá um desafio e tanto para conseguir comemorar com o Vitória após os 90 minutos. É o que acredita Wagner Lopes.

“Acho que vai ser um jogo truncado, difícil. Claro que os dois times vão buscar o ataque. Mas a gente tem que ter inteligência e saber impor nosso ritmo. Vejo que vai ser um jogo complicado. Temos que estar com a concentração absoluta. Cada lance pode ser decisivo na partida. Espero um jogo bem difícil, intenso, a gente espera ter a melhor organização, aproveitar melhor as oportunidades”, projetou o treinador rubro-negro.