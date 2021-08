Vamos falar de política  

Política tornou-se, direta e indiretamente, um assunto onipresente na vida dos brasileiros, provocando consensos, dissensos e brigas familiares. A polarização política vem atravessando e desestabilizando relações afetivas, amorosas, desmanchando amizades, produzindo o cancelamento nas redes e a negação da realidade e da ciência. As conversas sobre o assunto saíram dos centros de poder e dos períodos pré-eleitorais. Os embates políticos estão todos os dias não só nos jornais e nas redes sociais, mas dentro de nossas casas, nas mesas dos bares e dos restaurantes.



Depois de 10 anos noticiando em primeira mão fatos da sociedade, da economia e do entretenimento baiano, o Alô Alô Bahia lança nesta sexta-feira (13) a coluna Alô Alô Política, com uma página homônima no Instagram. A coluna será publicada semanalmente, no site www.alolalopolitica.com, e no site do jornal CORREIO.

Terá como linha editorial noticiar bastidores, articulações partidárias, dança de nomes e de cadeiras nas esferas federal, estadual e municipal. A partir de sexta, os leitores encontrarão na Alô Alô Política uma cobertura diferente. Inovadora, a coluna terá como marca textos curtos, analíticos, além de bom humor e ironia, quando o assunto permitir, claro. Como marca dos produtos Alô Alô, traremos em primeira mão revelações das estratégias eleitorais e dos embates travados entre os principais atores da cena política do país. Vem ver.





Fotos raras de Pierre Verger estarão na mostra (Divulgação)



Exposição inédita

Com imagens inéditas ou raramente mostradas, o Instituto Tomie Ohtake, em São Paulo, abre nesta sexta-feira a exposição Pierre Verger: Percursos e memórias, com curadoria de Priscyla Gomes e Alex Baradel. Com mais de 300 itens em exibição, a mostra vai contar as diferentes viagens de Verger, utilizando esses percursos para narrar como o artista se tornou pioneiro em muitas de suas abordagens sobre fotografia, no registro e investigação dos locais que visitava e na sua forma de estabelecer diálogo com as diferentes populações.

MAM-BA reabre com exposição em homenagem a Lina Bo Bardi



Na próxima terça-feira, o Museu de Arte Moderna da Bahia (MAM-BA) reabre à visitação do público com a exposição O Museu de Dona Lina, em homenagem a sua idealizadora, a arquiteta e designer italiana Lina Bo Bardi (1914-1992).Ocupando a Capela e o Casarão do espaço, a mostra apresentará ao público cerca de 300 peças, entre obras de artistas brasileiros que integram seu acervo e a coleção de arte popular dela, adquirida entre 1958 e 1966, quando viveu e trabalhou em Salvador.



Vista Alegre expande atuação na Bahia



O português Sérgio Malacriz, Diretor Comercial da Vista Alegre, referência mundial em porcelana, esteve em Salvador na última semana. O executivo da empresa, fundada em 1824, aproveitou o processo de retomada para reforçar a presença no mercado local. Por aqui, foi ciceroneado por Tereza Carvalho, que acaba de ser anunciada como representante comercial da marca no estado. Vencedora de 17 premiações apenas em 2020, a Vista Alegre está presente nos melhores estabelecimentos do Brasil, como Belmond Copacabana Palace, Hotel Emiliano e Palácio Tangará, além de ícones da gastronomia como D.O.M., Evvai, Casa do Porco e Naka.



Retomada

Os hotéis de Salvador começaram o segundo semestre com taxa de ocupação de 48,87%. De acordo com Luciano Lopes, presidente da ABIH-BA, essa é a maior taxa desde fevereiro deste ano. “Após tantos meses de dificuldades, os hoteleiros estão mais esperançosos. Finalmente a vacina está avançando no Brasil e seus efeitos já refletem nas estatísticas do turismo”, nos disse.



Yara e Yaci Sá (Layla Motta/ Divulgação)



Expansão

A Le Soleil D´été acaba de abrir mais uma loja e o destino da vez é a Alameda Gabriel Monteiro da Silva, em São Paulo. O novo empreendimento da marca de Roberta Belotti e suas filhas Isabella e Flora é a quinta loja física da label no Brasil – que já tem endereços em Trancoso e no Leblon – e a terceira em São Paulo (as outras duas ficam localizadas no Shopping Iguatemi e no bairro Alto de Pinheiros). A nova coleção (estrelada pelas gêmeas Yara e Yaci Sá), inclusive, é em homenagem a Salvador.



Jantar harmonizado

O Chez Bernard e a Grand Cru comandam jantar harmonizado em cinco tempos, no próximo dia 18, a partir das 20h, no famoso restaurante localizado na Rua Gamboa de Cima, em Salvador. Custa R$ 240, por pessoa, e as vagas são limitadas.