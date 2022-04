Van cai em ribanceira após ataque de abelhas no interior da Bahia

Uma van que transportava funcionários da empresa Mondial caiu em uma ribanceira no interior da Bahia, na última segunda-feira (11), após o veículo ter sido invadido por um enxame de abelhas. O acidente aconteceu na BA-084, próximo ao Parque de Vaquejada, no município de Coração de Maria.

Policiais militares da 20ª CIPM foram acionados para o local, onde constataram o fato e ligaram para o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que prestou os primeiros socorros às vítimas. No total, 11 funcionários ficaram feridos.

As vítimas trabalham na empresa Mondial, localizada em Conceição do Jacuípe, também no interior baiano. Duas pessoas foram levadas, em estado grave, para o Hospital Clériston Andrade, em Feira de Santana, no centro-norte da Bahia. O estado de saúde delas não foi informado. O CORREIO aguarda o posicionamento da Mondial, após contato feita na noite desta terça-feira (12), e atualizará a matéria assim que houver resposta da empresa.

A Polícia Rodoviária Estadual (PRE) informou que não foi acionada para atender à ocorrência.