Van de Wesley Safadão capota várias vezes e deixa motorista ferido

Um acidente envolvendo uma van do cantor Wesley Safadão foi registrado no km 436,4 da BR-316, no município de Peritoró, localizado a 236 km de São Luís. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal do Maranhão (PRF-MA) o ocorrido aconteceu na tarde desexta-feira (17), mas só foi divulgado neste sábado (18), o motorista do veículo ficou ferido. O cantor sertanejo não estava no carro na hora do acidente.

Ainda segundo a PRF, o condutor que não foi identificado, perdeu o controle do veículo que saiu da pista e tombando. O veículo capotou várias vezes. Ele sofreu escoriações no rosto, braço e perna. Não há mais informações sobre o estado de saúde dele.

Van do cantor Wesley Safadão tomba na BR-316 no Maranhão (Divulgação/Polícia Rodoviária Federal do Maranhão (PRF-MA)) Acidente com o carro de Wesley Safadão (Reprodução)

De acordo com informações do G1, a van com placa de Pernambuco é usada como apoio da equipe do cantor para divulgação e venda de CDs e DVDs.

Safadão ainda não se manifestou sobre o ocorrido.