Van do cantor que interpreta a canção 'Ai Preto' é atingida por disparos: '13 tiros'

Conhecido no mundo da música por interpretar a canção 'Ai Preto', sucesso absoluto nas plataformas de streaming, o cantor Biel do Furduncinho teve a van da equipe atingida por disparos na madrugada da quarta-feira (12), em Honório Gurgel, no Rio de Janeiro.

Segundo o funkeiro, ele estava chegando em um local que já era de costume para encontrar a equipe, após ter se apresentado em uma casa noturna na Barra da Tijuca. Entretanto, a van dos funcionários foi brutalmente atingida por disparos de arma de fogo.

Biel informou, nas redes sociais, que o atirador estava bastante embriagado e acompanhado por duas mulheres e dirigindo um táxi. O homem teria reclamado do farol da van e, logo em seguida, iniciado os disparos.

"Fomos vítimas de mais uma covardia aí, né? A troco de nada. Mas graças a Deus, os moleques, todo mundo da equipe está bem. Pelo o que eu entendi aqui, o cara estava bêbado, quis se amostrar para a mulher. Estava com duas mulheres. Mas é isso", disse.

Apesar da situação, a Polícia Militar do Rio não foi acionada para a ocorrência. O caso está sendo investigado pela 40ª DP.