Vandalismo em equipamentos públicos deu prejuízo de R$400 mil a Salvador em 2021

As ações de vandalismo em equipamentos públicos continuam causando prejuízos à população da capital baiana. De acordo com a Companhia de Desenvolvimento Urbano de Salvador (Desal), são recebidas cerca de 20 queixas por dia sobre vandalismo ao patrimônio público, com 30 reparações realizadas por mês. De janeiro a outubro deste ano, já foram gastos cerca de R$400 mil na reparação de equipamentos vandalizados. Com esse valor, poderiam ser construídas cinco praças, três quadras esportivas e 12 academias de saúde populares, por exemplo.

Na última segunda-feira (22), as equipes da Desal iniciaram a remoção de uma pichação na fachada da Igreja de Sant’Ana, no Rio Vermelho. Apenas para esta ação, estão sendo gastos R$7 mil. “A sociedade precisa se conscientizar e entender de uma vez por todas que quem perde somos todos nós. Esses equipamentos são de cada cidadão e tem dinheiro de cada contribuinte investido. A população precisa ser aliada à gestão no quesito de proteger os equipamentos públicos. Ações de vandalismo, causada por uma minoria, gera um alto prejuízo aos cofres públicos”, avaliou o presidente da Desal, Virgílio Daltro.

Em caso de constatação de ação de vandalismo ao patrimônio público, o cidadão pode entrar em contato com o Fala Salvador, através do número 156, ou pelo site www. falasalvador. ba. gov. br e realizar a denúncia.