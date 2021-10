Vândalos roubam mais de 200 projetores em túnel da Via Expressa

O túnel da Via Expressa, na Avenida Heitor Dias, está cada vez pior para os motoristas. Vândalos roubaram 225 projetores de LED que iluminavam a passagem e deixaram o ambiente desconfortável para quem trafega pela região. O prejuízo, segundo a Diretoria de Serviços de Iluminação Pública (Dsip), vinculada à Secretaria de Ordem Pública (Semop), é de R$ 510 mil aos cofres públicos.

Uma apuração preliminar indica que os vândalos usaram ganchos e cordas, ficaram suspensos e arrancaram o suporte dos projetores, roubando as luzes em seguida. As caixas de passagem não foram danificadas, já que possuem sistema antifurto. “Os eletrodutos são chumbados e soldados na parede do túnel o que impediu o furto dos cabos”, explica o gerente de manutenção da Dsip, Leonardo Pimentel.

Diante do ocorrido, a Dsip registrou um boletim de ocorrência do furto na Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos, na Baixa do Fiscal.

No primeiro semestre de 2021, o prejuízo por conta do vandalismo na iluminação pública ultrapassa R$ 200 mil. Há ainda danos frequentes a passarelas.

Quem flagrar vandalismo contra o patrimônio público deve denunciar através do Fala Salvador, no número 156, ou pelo portal www.falasalvador.ba.gov.br.