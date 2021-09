Vanderson e Jessica no BBB? Veja baianos que poderiam assumir reality

A internet, o Brasil e a Bahia, em gradação de importância, pararam na tarde de quinta (9) com a notícia que Tiago Leifert pediu as contas na TV Globo. Tão logo o público corria para descobrir os motivos para a aparente repentina decisão, começaram as especulações para saber quem assumirá o comando do Big Brother Brasil em 2021.

A resposta para a primeira questão surgiu minutos depois, com um textão no Instagram onde o clone de Mariana Ximenes anunciava que precisava de um "tempo" longe da Vênus Platinada.

Já a segunda sentença ainda permanece em mistério. Nomes como Ana Clara, Marcos Mion, André Marques e Tadeu Schmidt aparecem como os mais cotados, mas nada garante que Boninho não possa surpreender tirando algum coelho da cartola.

O Nordeste de Juliette, por exemplo, nunca viu um expoente da região lendo os discursos de eliminação na casa mais vigiada do Brasil. E se 'little Boni' resolver apostar em alguém da região, a Bahia surge com vários candidatos.

Mais entrosados que Romário e Bebeto

Dois deles já fazem sucesso às 11h45 na TV Bahia: Jessica Senra e Vanderson Nascimento. Ousado, 'Vandinho' até já jogou um verde no Twitter pra ver se colava.

"Xiiii.. vazaram as imagens dos novos apresentadores do BBB! Já pensou.. A resenha fica comigo e o texto de eliminação com Jessica Senra. Fogo no parquinho", disse ele, enquanto marcava Boninho. "A TV Bahia não pode saber que estamos falando de BBB de jeito nenhum", brincou.

A gaiatisse foi ecoada pela parceira de Bahia Meio Dia, que também fez questão de vender seu peixe. "Será que Boninho tem coragem de apostar numa inusitada dupla nordestina?", desafiou Jessica Senra.

???????????????? será que @boninho tem coragem de apostar numa inusitada dupla nordestina??? ???? https://t.co/hNpVEU4sis — Jessica Senra (@jessicasenra) September 10, 2021

É de casa

Outra opção seria Boninho convocar a Ana Furtado da Bahia: Camila Marinho. A baianeira, mistura de baiana com mineira, já mostrou sua versatilidade comandando programas jornalísticos e culturais na TV Bahia, e está pronta para dar o próximo passo na carreira em rede nacional.

Foto: Reprodução

O Trio

Se experiência anterior foi um requisito fundamental, um nome que despontaria como favorito é o de Leonardo Sampaio, popularmente conhecido como Léo do Pida. Foi ele o comandante d'O Trio, maior reality show já gravado em Salvador. O programa reuniu famosos e anônimos no trio elétrico mais vigiado da Bahia - te lembra algo?

'O Trio' foi ao ar em 2012 pela TV Aratu (Foto: Reprodução

Saiba mais sobre o reality O Trio: Nove anos após O Trio Reality, Bahia terá nova experiência com famosos e anônimos

Falando em trio, o axé poderia exportar dois ótimos talentos para o reality, Ivete Sangalo e Claudia Leitte. A dupla daria um clima de Bavi para a edição, com cada uma apoiando um lado da casa. O único problema seria conciliar o programa com o Carnaval, já que ambos ocorrem em fevereiro.

Ainda no especto carnavalesco, Osmar Martins, o Marrom, também poderia abrilhantar Curicica. Marca registrada nas transmissões da TV Bahia, o jornalista levaria seu bom humor e malemolência ao reality.

'Ouxente menino' (Foto: Divulgação)

Pescando na concorrência

Boninho também pode expandir os horizontes e buscar talentos nas concorrentes da TV Bahia. Alex Lopes, por exemplo, reúne anos de experiência à frente do popular Universo Axé. Ele traria inovações como shows de Igor Kannário nas festas de sábado e uma prova do líder cujo objetivo seria executar as coreografias de hits do pagodão baiano.

Socorro, meu Deus, eu não quero perder

Outro nome que poderia estar 'na mira' de Boninho seria Uziel Bueno. Pesaria a favor do apresentador da Band a relação com Jean Willys, de quem foi colega de faculdade na Ufba, como o vencedor da quinta edição do BBB fez questão de relembrar nesta entrevista ao programa Entrevista Coletiva.