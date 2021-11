Vanessa da Mata presta queixa contra empresário de Trancoso por ameaça

Um boletim de ocorrência envolvendo a cantora Vanessa da Mata e um empresário de Trancoso, distrito turístico em Porto Seguro, no sul da Bahia, foi registrado na tarde da terça-feira (9). Vanessa acusa o empresário de ameaças, depois de uma confusão no dia anterior, na Praça do Quadrado.

Segundo a Polícia Civil, a delegacia de Trancoso vai investigar o caso de um desentendimento envolvendo Vanessa e mais duas pessoas em um estabelecimento comercial do local. Todos os envolvidos já prestaram depoimento, mas a polícia não divulgou detalhes do que aconteceu, nem do que cada um alegou.

De acordo com a colunista Fábia Oliveira, do IG, a ameaça aconteceu em um restaurante local chamado Santo Café. O desentendimento aconteceu com o dono do local, quando Vanessa e o amigo teriam sido abordados pelo homem, que questionou se a dupla sabia quem ele era. O empresário já teria se envolvido com uma confusão com outra amiga de Vanessa no final de semana.

Vanessa e o amigo negaram saber quem ele era. A partir desse momento, o homem então, ao lado de um segurança, teria intimidado a cantora. Ela resolveu pagar e sair, momento em que teriam começado ameaças verbais. Vanessa respondeu e o empresário tentou partir para cima dela, sendo contido pelo segurança.

O nome do empresário não foi divulgado, assim como das outras pessoas. O CORREIO não conseguiu contato com o Santo Café. A assessoria da cantora informou que ela prefere não comentar o caso no momento.

A cantora chegou a fazer posts no Instagram mostrando que estava na Bahia, mas também não se manifestou publicamente nas redes sobre a confusão.