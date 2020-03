Vanessa da Mata vai se casar... e com baiano discreto

Bruno Dantas e Vanessa da Mata (Foto: Alô Alô Bahia)

A cantora Vanessa da Mata vai se casar com o ministro do Tribunal de Contas da União, Bruno Dantas. A festa será realizada no dia 12 de abril, domingo de Páscoa, em um sítio nos arredores de Cuiabá. Ao invés de presentes, o casal solicitou que os convidados façam doações para duas instituições de caridade: uma em Feira de Santana (BA), onde Bruno passou infância e adolescência, e outra em Alto Graças (MT), terra de Vanessa.

Baiano de Salvador, o ministro tem como característica ser sempre o mais jovem a tomar posse nos cargos que ocupou. Foi assim no TCU, na Consultoria Legislativa do Senado e nos conselhos Nacional (CNJ) e Nacional do Ministério Público (CNMP). Bruno deu inicio à carreira promissora no serviço público depois de passar, aos 19 anos, num concurso de ensino médio do TJDF, onde trabalhou na vara da família. Filho de uma funcionária do Banco do Brasil, ele enxerga o serviço público como uma revolução social.

O casamento será para cerca de 30 pessoas, entre familiares e amigos.

Luiz Mendonça Filho (Foto: Ulisses Dumas)

Vida que segue

O empresário Luiz Mendonça Filho, presidente do Grupo LM, é o novo solteiro de Salvador. Seu último relacionamento chegou ao fim logo após o Carnaval. Procurado pela coluna, Luiz não quis se pronunciar.

Calu Fontes (Foto: Reprodução/Calu Fontes)

Calu Fontes lança novo livro

Reconhecida pelo talento com as cores, a artista Calu Fontes está às voltas com o lançamento de seu novo livro. A publicação, em dois volumes, apresenta trabalhos experimentais de Calu, que celebra 20 anos de trajetória na arte.

O evento será na Livraria da Vila, no bairro da Vila Madalena, em São Paulo, no dia 25 de março, a partir das 19h.Formada também em arquitetura, Calu Fontes nasceu em São Paulo, mas sua família, inclusive sua irmã, é da Bahia. Tios e primos ainda vivem em Salvador, cidade que visita pelo menos uma vez por ano. A cultura, o povo e as ruas da capital baiana trazem inspiração para sua obra. “O mar é onde recarrego minhas energias. Especialmente o do Porto da Barra”.

Constantino Bittencourt (Divulgação)

Mesa de negócios

O empresário Constantino Bittencourt, sócio-diretor do Grupo Fasano, circulou por Salvador durante a semana. Ontem à tarde, comandava mesa de negócios no restaurante do famoso hotel, localizado em frente à Praça Castro Alves.

Gilka Maria ladeada pelas filhas Clara e Mariana Lisboa (Foto: Alô Alô Bahia)

Festa no Horto

Maria Clara Nogueira abriu o apartamento do Horto Florestal, ontem à tarde, para comemorar o aniversário da irmã Gilka Maria Andrade, que emplacou idade nova no último dia 7 de março. O almoço foi divertidíssimo e reuniu mulheres elegantes da sociedade baiana.



Bem-vindo!

Artur, filho de Rafaela Meccia e Bruno Lopes, acaba de vir ao mundo. Nasceu, ontem, cheio de saúde, no Rio de Janeiro. A arquiteta Marcia Meccia, mãe de Rafaela, é a nova avó do pedaço.

Artsy

O Zona Mundi (ZM) – Circuito Eletrônico de Som e Imagem será realizado nos próximos dias 21 e 22, no Museu de Arte Moderna da Bahia (MAM). Na sua sétima edição, o evento se consagra como reduto da arte contemporânea, a partir da convergência entre música, vídeo e obras eletrônicas e digitais. A programação inclui performance multimídia, espetáculo de live cinema, tenda de games e cinco mostras musicais dos artistas e bandas Francisco, El Hombre, Lívia Nery, Siba, Afrocidade e ATR.

Inauguração

O Parque Shopping Bahia será inaugurado, na próxima terça-feira, a partir das 9h, em Lauro de Freitas. “Sua construção gerou mais de 1.000 empregos e atraiu o olhar de empreendedores de várias partes do País. Quando estiver em pleno funcionamento, irá gerar cerca 3.500 empregos diretos. Além disso, seu entorno passou por obras viárias, com o objetivo de facilitar o acesso ao centro comercial, ao mesmo tempo em que contribuirá com a fluidez do trânsito na região”, nos disse Thiago Cunha, superintendente do empreendimento. O Parque Shopping Bahia é fruto de um investimento de R$ 600 milhões.

Alô Alô Leo Prates, Dom Sergio da Rocha, Tatiana Amorim e Betina Luca e Lair Pasetti. Beijo, beijo e Maria passa na frente!