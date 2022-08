Vans com pacientes de cidades do interior são assaltadas em Salvador

Duas vans que traziam pacientes de cidades do interior para receberem atendimento médico em Salvador foram assaltadas na manhã desta quarta-feira (31). Os roubos aconteceram nos bairros do IAPI e Pau Miúdo.

Segundo a Polícia Civil, o motorista e 18 passageiros, que estavam no veículo que vinha de Serrinha, foram assaltados por quatro homens que interceptaram a van na Rua Conde de Porto Alegre. O crime aconteceu por volta das 5h.

O motorista da van contou que dois homens armados apontaram para ele e mandaram parar o carro. "Tinha mais alguns olheiros nas esquinas. Eles entraram e foram tomando documentos, celulares, levaram tudo", contou José Carlos, em entrevista à TV Bahia.

O caso foi registrado na 2ª Delegacia (Liberdade). Segundo a polícia, as unidades policiais estão ouvindo as testemunhas e vão realizar diligências para identificar os suspeitos.

O outro roubo aconteceu na região do Pau Miúdo. A van tinha saído da cidade Ruy Barbosa e estava a caminho do Hospital Ana Nery quando foi interceptada. "Quatro armados abordaram a van, me tiraram da van, tomaram meu celular e dos pacientes também, e logo em seguida, e abordaram o taxista e mandaram a gente ir embora. Tudo durou mais ou menos 10 minutos", contou o motorista, que não quis se identificar, à TV Bahia.

Ele contou ainda que todos ficaram em pânico dentro da van. "Estava todo mundo em pânico. A gente fez o que tinha que ser feito: vir para delegacia para registrar a ocorrência", disse.