Varejo baiano tem melhor dezembro em 5 anos e fecha 2019 com 1º resultado positivo

Em dezembro de 2019, as vendas do varejo na Bahia cresceram 1,3% em relação ao mês anterior, na série livre de influências sazonais (que desconsidera, por exemplo, o Natal), após o aumento de 3,5% que já havia sido registrado na passagem de outubro para novembro.

No país como um todo, de novembro para dezembro, o varejo apresentou variação negativa (-0,1%), com 18 dos 27 estados mostrando quedas nas vendas. O resultado da Bahia foi o quarto melhor. Rio Grande do Sul (3,5%) e Amapá (2,0%) lideraram nos avanços, enquanto Rondônia (-9,5%) e Roraima (-13,8%) tiveram os piores desempenhos.

Frente ao mesmo mês de 2018, em dezembro/19 as vendas na Bahia também cresceram (7,4%). Nessa comparação, o desempenho do varejo no estado foi bem superior à média nacional (2,6%) e acompanhou os resultados positivos registrados em 18 dos 27 estados. Amapá (38,7%) e Paraíba (10,0%) tiveram os maiores crescimentos, enquanto Paraná (-2,8%) e Rondônia (-6,8%) tiveram as quedas mais acentuadas.

Considerando os dois indicadores (1,3% e 7,4%), o comércio varejista baiano teve, em 2019, o seu melhor dezembro em cinco anos (desde 2013). Levando em conta apenas a comparação com o mesmo mês do ano anterior (7,4%), foi o maior crescimento das vendas para um dezembro desde 2010, no estado (naquele ano o crescimento nessa comparação havia sido de 10,0%).

Os bons resultados do mês ajudaram o varejo da Bahia a fechar 2019 com alta de 2,1% no volume de vendas – primeiro resultado anual positivo para o setor desde 2014 (quando havia sido registrado um aumento de 4,6%).

No ano, o varejo baiano cresceu um pouco mais que a média do país (1,8%). Apenas sete estados registraram recuos nas vendas do comércio em 2019. Amapá (16,6%) e Santa Catarina (8,6%) apresentaram os melhores desempenhos no acumulado ano; Alagoas (-2,4%) e Piauí (-6,0%) registraram as maiores quedas.

Vendas de móveis e eletrodomésticos (8,7%) e combustíveis (6,0%) são as que mais crescem e puxam resultado positivo do varejo baiano em 2019

No acumulado no ano de 2019 (2,1%), o volume de vendas cresceu em seis dos oito segmentos do varejo restrito baiano (que desconsidera as vendas de automóveis e material de construção).

Com os melhores desempenhos, móveis e eletrodomésticos (8,7%) e combustíveis (6,0%) foram também, nessa ordem, as atividades que mais puxaram o resultado geral do comércio para cima, no ano passado.

O segmento de móveis e eletrodomésticos apresentou o terceiro crescimento anual consecutivo. Como ocorreu nos anos anteriores, o desempenho positivo foi liderado pelas vendas de eletrodomésticos (10,3%), enquanto as de móveis cresceram menos (4,9%).

Já as vendas de combustíveis voltaram a avançar após quatro anos seguidos em queda, nos quais o segmento havia sido uma das principais influências negativas para o varejo baiano em geral.

No outro extremo, os importantes recuos nas vendas de livros, jornais, revistas e papelaria (-45,4%) e equipamentos e materiais para escritório, informática e comunicação (-15,8%) puxaram as vendas do comércio para baixo, impedindo um desempenho melhor do setor como um todo em 2019, no estado.

As vendas do segmento de livros mostraram o segundo ano de quedas consecutivas, com aceleração no ritmo de recuo em relação a 2018, quando haviam caído 15,2%. Já os equipamentos de informática tiveram o primeiro resultado negativo, depois de dois anos de variações positivas. Ambas as atividades viram suas vendas caírem com força (quedas de dois dígitos) em todos os meses de 2019.

Em 2019, vendas de veículos (1,6%) e material de construção (0,6%) levam varejo ampliado da Bahia a crescer 1,8%, melhor resultado desde 2012

Na Bahia, as vendas do comércio varejista ampliado também avançaram tanto frente a novembro (0,8%) quanto na comparação com dezembro de 2018 (8,0%). Ambos os resultados foram melhores que a média do Brasil (-0,8% e 4,1%, respectivamente).

O varejo ampliado engloba o varejo restrito mais as vendas de de veículos, motos, partes e peças e de material de construção, para as quais não se consegue separar claramente o que é varejo do que é atacado.

Os resultados positivos do final do ano contribuíram para que as vendas do varejo ampliado baiano crescessem 1,8% no acumulado em 2019, o maior crescimento anual em seis anos, ou seja desde 2012, quando haviam avançado 11,0%. A taxa de crescimento baiana em 2019 ficou, porém, abaixo da média nacional (3,9%).

As vendas de veículos, motocicletas, partes e peças (1,6%) cresceram pelo terceiro ano consecutivo, enquanto as de material de construção (0,6%) voltaram a apresentar variação positiva após terem recuado em 2018 (-0,6%).