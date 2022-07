Varejo de alimentos investe em tecnologia e inovação

Já imaginou ter uma geladeira tão automatizada ao ponto dela saber o que está em falta e enviar ao mercado uma lista de compras específica para sua casa? A realidade parece distante, mas para quem acompanha de perto os investimentos tecnológicos no setor varejista, não é tão absurda assim. As soluções de tecnologia pensadas para o setor de alimentos foram alavancadas na pandemia e serão tema da 11º edição da SuperBahia - Feira e Convenções Baiana de Supermercados, Atacados e Distribuidores, que começa nessa terça-feira (12) e vai até quinta-feira (14), no Centro de Convenções de Salvador.

As restrições de circulação impostas pela pandemia nos últimos dois anos fizeram parte de um momento histórico e ajudaram a modificar a forma como nos relacionamos com o mundo. Com o isolamento social, as pessoas passaram a optar cada vez mais por compras online e solucionar problemas de diversos tipos através da internet. É de olho nessa tendência que empresários do setor de alimentos investem em produtos que facilitam a experiência de consumidores e o trabalho de lojistas.

O grupo São Roque, rede de atacado e distribuidora com sede em Feira de Santana, por exemplo, lançou a plataforma de e-commerce Abastex, que tem como objetivo abastecer pequenos comércios de bairro até supermercados mais robustos. “Estamos oferecendo uma solução para o mercado atendendo o lojista. O cliente vai entrar na plataforma, encontrar todos cinco mil produtos e fazer seu pedido por ali. Recebemos esse pedido via plataforma e entregamos no dia seguinte”, explica Cássio Magno Rios, diretor comercial do grupo.

Para ele, com os clientes fazendo compras dentro de casa através dos aplicativos de celular, os supermercados precisam se tornar mais atrativos para chamar a atenção dos consumidores. “Hoje a tecnologia cresce de forma escalada e são mais de 200 startups desenvolvendo produtos específicos para facilitar a vida do varejista em todos os setores”, diz. Pedidos acima de R$ 300 serão aceitos pela plataforma de e-commerce, o que, segundo Rios, vai ajudar os donos de pequenos negócios de toda a Bahia.

O grupo São Roque vai fazer o lançamento oficial da Abastex durante a edição da SuperBahia. Além de palestras sobre inovações tecnológicas no setor, a feira terá mais de 100 expositores e a expectativa é que sejam gerados R$ 300 milhões em negócios. O tema da 11º edição do evento é “Conheça o Varejo do Futuro” e uma das novidades que deve chamar atenção lá é um robô-drone. O aparelho possui um sistema capaz de identificar os produtos com maior saída das prateleiras e permitir a reposição mais rápida nos supermercados.

“O tema escolhido diz respeito às novidades tecnológicas, que já estão muito presentes no dia a dia principalmente dos consumidores. Hoje, o varejo tem se tornado muito online e o setor de alimentos vem acompanhando essa tendência”, afirma Mauro Rocha, superintendente da Associação Baiana de Supermercados (Abase), organizadora do evento, que é voltado para fornecedores, distribuidores e empresários do setor de alimentos.

Mudança de hábito dos consumidores

Softwares de Inteligência Artificial capazes de realizar análise do comportamento de compras para personalizar o marketing com promoções específicas também serão tema da feira. Mas no cenário de inflação em que o país está inserido, não é preciso de tecnologia para perceber que os consumidores têm mudado seu formato de compras para economizar.

“A gente percebe que a população mudou seu padrão de consumo. As pessoas estão migrando para produtos mais baratos e diminuindo a quantidade de produtos consumidos. Até as embalagens de certos produtos diminuíram para conseguir vender mais barato e não repassar aumento de preços”, explica Cássio Magno Rios.

Questões externas, como a guerra entre Ucrânia e Rússia e a alta do dólar, acabam impactando no preço dos alimentos no país. Em junho, a inflação da Região Metropolitana de Salvador teve a maior alta para o mês em 27 anos, de 1,24%. Foi o índice mais elevado do país.

“O poder de consumo da população caiu e foi corroído pela inflação. Por isso as pessoas estão escolhendo mais as marcas que vão consumir porque isso gera um peso no orçamento doméstico. Hoje o consumidor faz uma pesquisa mais apurada e visita mais lojas, para saber em qual lugar terá a melhor oferta" diz Mauro Rocha, da Abase.

Caminhão 100% elétrico será colocado à venda pela primeira vez na Bahia

Inovações tecnológicas nos dias atuais dificilmente deixam de lado a preocupação com a sustentabilidade e prova disso é uma novidade que será colocada à venda pela primeira vez no estado durante a feira SuperBahia. O produto é um caminhão totalmente elétrico, ou seja, não emite gás carbônico. O veículo foi desenvolvido, testado e fabricado no Brasil.

“O Volkswagen e-Delivery foi produzido para ser utilizado nas cidades porque faz uso de regeneração de energia através da frenagem. O veículo dentro da cidade está mais sujeito a paradas e na medida em que ele freia, regenera energia para as baterias para que possa atingir os pontos máximos de autonomia prevista”, explica Marcelo Cruz, diretor comercial da Concessionária Bravo Caminhões e Ônibus.

A depender do modelo do caminhão, o veículo pode percorrer 110 ou 250 quilômetros a cada carga de bateria e custa a partir de R$ 750 mil. Marcelo Cruz está confiante de que a nova tecnologia vai ser abraçada pelo mercado em pouco tempo, mas admite que ainda existem entraves para que os caminhões elétricos passem a ser usados no cotidiano de cidades como Salvador.

Sabe-se que em um mundo capitalista, tempo é dinheiro. Por isso, a demora de até oito horas para que os veículos elétricos sejam carregados por completo é um dos empecilhos. “É preciso criar uma estrutura de energia adequada para que esse veículo possa ser abastecido e o tempo de abastecimento das baterias também é um dificultador. Mas, de um modo geral, muitas empresas estão se mobilizando para isso”, diz Marcelo Cruz.

Serviço:

O quê: 11ª edição SuperBahia - Feira e Convenções Baiana de Supermercados, Atacados e Distribuidores

Quando: De 12 a 14 de julho

Onde: Centro de Convenções de Salvador, Boca do Rio

Inscrições: www.abase-ba.org.br ou pelo telefone (71) 3444-2888

*Com orientação da chefe de reportagem Perla Ribeiro.