Vaticano: fala do papa sobre união gay foi 'tirada de contexto' e não muda doutrina

O Vaticano declarou que os comentários do papa Francisco sobre a união civil de casais homoafetivos, parte do documentário Francesco, lançado em outubro, foram retiradas de contexto e não simbolizam mudanças na doutrina católica.

O documentário, lançado no festival de cinema de Roma no dia 21 de outubro, chamou atenção em todo o mundo por incluir falas do papa defendendo o direito dos homossexuais de formarem família e ressaltando a necessidade de leis de união civil para casais do mesmo sexo. Os comentários do papa agradaram aos liberais e suscitaram pedidos de esclarecimento por parte dos conservadores.

Na última semana, a Secretaria de Estado do Vaticano enviou um "comunicado explicativo" para seus embaixadores, que encaminharam a mensagem aos bispos. O texto foi revelado pelo biógrafo papal Austen Ivereigh. Uma fonte do Vaticano confirmou a informação nesta segunda-feira, 2, e um embaixador no México publicou o texto em uma página de Facebook.

O comunicado diz que duas frases separadas, em resposta a duas perguntas distintas, foram editadas para parecer uma só, deixando o contexto e as perguntas de fora do vídeo. O diretor do documentário, Evgeny Afineevsky, disse a repórteres que entrevistou o papa, mas jornalistas encontraram o vídeo em questão em um material gravado pela rede de televisão mexicana Televisa em 2019. Parte do material foi deixada de fora da transmissão televisiva.

Após a estreia do documentário, Afineevsky se recusou a discutir o processo de edição. Ele também não comentou a nota do Vaticano.

A declaração diz que, na verdade, o papa se referiu ao direito dos homossexuais de serem aceitos por suas famílias como filhos e irmãos. De acordo com a nota, o documentário cortou comentários em que o papa expressou ser contra o casamento entre pessoas do mesmo sexo e deixou claro que estava se referindo a leis de união civil, que alguns países legalizaram para regular benefícios como o acesso à saúde.

A frase em que Francisco diz "é uma incongruência falar em casamento homossexual" teria sido cortada. "É evidente que o papa Francisco estava se referindo a certas medidas governamentais, não à doutrina da Igreja, reafirmada por ele diversas vezes ao longo dos anos", diz a nota. A Igreja ensina que "tendências homossexuais" não são pecado, mas "atos homossexuais" são e que gays devem ser tratados com respeito.