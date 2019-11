Vazamento afeta abastecimento de água no Corredor da Vitória

Um vazamento que afetou a rede de abastecimento de água no Corredor da Vitória tem causado dor de cabeça em comerciantes do bairro. Segundo funcionários de estabelecimentos no local, desde a noite da última segunda-feira (4) há registros de alagamentos na região.

Procurada, a Empresa Baiana de Águas e Saneamento Básico (Embasa) informou que a rede foi fechada durante a madrugada desta terça (5) e que os serviços de manutenção já foram iniciados.

Ainda segundo a Embasa, “o abastecimento de água não será afetado nos imóveis que possuem reservatório com capacidade para garantir as necessidades diárias de consumo de seus moradores, conforme determina resolução da Agência Reguladora de Saneamento Básico do Estado da Bahia (Agersa)”, disse em nota. A previsão é de que os serviços sejam concluídos ainda na tarde desta terça.

Serviços de reparo devem ser concluídos ainda na tarde desta terça-feira (05), segundo Embasa (Foto: Marina Silva/CORREIO)

Já no final da manhã, por volta de 11h, o vazamento começou a diminuir, segundo o CORREIO apurou com comerciantes da região.