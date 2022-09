Vazamento de água em Santa Cruz é controlado, diz Embasa

Os moradores da Rua Professora Terezinha Ibiruçu, no bairro de Santa Cruz, ficaram sem água desde por volta das 15h da quinta-feira (16), com a situação começando a ser normalizada na região no final da manhã desta sexta (16).

Segundo o relato dos moradores, a rede distribuidora de água foi atingida durante uma obra na tarde de ontem, dando início ao vazamento no meio da rua. Nenhuma equipe foi até o local ontem, com a água jorrando o dia inteiro, contaram moradores à TV Bahia.

A Embasa informou que finalizou o serviço de correção do vazamento hoje e o abastecimento está sendo normalizado de maneira gradativa para os moradores.