Vazamento de dados: serviço do BC mostra contas e empréstimos no seu nome

O vazamento de dados de mais de 220 milhões de brasileiros, que estão à venda na deep web, assustaram muita gente, e com razão. É preciso estar atento para que seu nome não seja usado para abrir contas, contrair empréstimo, contratar financiamentos e outras transações similares. O Banco Central oferece uma ferramenta que permite que cada um veja as vinculações que existem com seu CPF em instituições financeiras.

No Registrato, qualquer pessoa que tenha uma conta bancária pode acompanhar essas movimentações. Para se cadastrar no serviço do BC, você deve usar o aplicativo do seu banco - se for Caixa, banco do Brasil, Bradesco, Santander, Itaú, Sincoob e Sincredi - ou site de internet banking. Há ainda possibilidade de um certificado digital.

Cada app oferece um cainho para conseguir o PIN que é preciso para finalizar o cadastro no Registrato. No caso do internet banking, você primeiro deve preencher seus dados na página do BC para obeter uma frase de segurança que será validade no site do seu banco. Depois disso, você consegue cadastrar a senha do Registrato. Siga sempre as orientações do site.

Esses passos são uma maneira do BC confirmar que é realmente você quem está acessando o serviço. Os relatórios produzidos lá são sigilosos. Todos os bancos devem repassar informações atualizadas dos correntistas para o BC e por isso eles conseguem centralizar as informações.

Já no Registrato, é possível produzir relatórios com quatro tipos de informações: suas chaves Pix; suas operações de câmbio; seus endividamentos; seus relacionamentos financeiros.

Os dois últimos são os mais importantes para casos de fraude. O endividamento mostra tudo o que você deve a bancos - e isso inclui faturas em aberto. Nas relações finaceiras, além dos bancos, entram serviços como Paypal, corretoras e instituições de crédito pessoal, como a Crefisa.

O BC alerta que o Registrato não te avisa quando novas dívidas surgirem. Você deve logar para acompanhar quando tiver interesse.

Não reconheceu uma dívida?

Se você entrou no serviço e não reconheceu alguma informação - uma conta que você não abriu, dívida que não contraiu ou algo do tipo, a orientação é entrar em contato imediatamente com o banco ou prestador emm questão.

Além de encerrar a conta, é preciso fazer um boletim de ocorrência na delegacia mais próxima, pois você foi fraudado. Colha o máximo de informações sobre a conta, cartão ou empréstimo, como os dados de cadastro, telefone e endereço. É possível que eles não sejam verdadeiros, mas o boletim de ocorrência ficará mais completo e pode ajudar a polícia na investigação.