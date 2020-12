Vazamento de óleo em duto da Petrobras atinge região em Candeias

Um material oleoso vazou de um duto da Petrobras em Candeias, na Região Metropolitana de Salvador, atingindo uma rua e uma área de pasto da cidade, no domingo (20).

O incidente aconteceu em uma região conhecida como Massuí, incluindo uma fazenda particular. A Petrobras diz em nota que não houve vítimas e que equipes trabalham para conter o vazamento e limpar a área atingida. Barreiras foram usadas para conter o avanço do óleo. Máquinas estão sendo usadas para sugar o material.

A operação do dito foi suspensa logo após o acidente. Ainda não se sabe a causa do vazamento, que está sendo apurada, segundo a empresa. "A Petrobras identificou, na tarde deste domingo (20/12), um vazamento de emulsão oleosa no campo de Massuí, localizado no município de Candeias, estado da Bahia. De imediato, a operação do duto envolvido foi suspensa e equipes de resposta foram acionadas para contenção e limpeza da área. Não houve vítimas e a causa da ocorrência está sendo apurada. Os órgãos responsáveis foram notificados e acompanham o andamento das ações", diz a nota.

De acordo com a prefeitura de Candeias, equipes da Defesa Civil foram acionadas para isolar a área e após a remoção do material testes serão feitos no solo atingido. Só então será possível verificar algum impacto ambiental. "Estamos conversando com a Petrobras, para poder minimizar o impacto. Já solicitamos de imediato a remoção do material e logo depois da removação vamos solicitar o teste de solo, para saber se compreendeu algum lençol freático. O prejuízo ambiental ainda está sendo estudado", disse Tony Gleidson, secretário de Meio Ambiente, à TV Bahia.

O Inema também foi acionado para identificar a extensão e volume do vazamento. Quando tudo for apurado, as medidas cabíveis serão tomadas, diz o instituto, que informa que nenhuma nascente ou rio foi atingido pelo vazamento.