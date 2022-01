A vazão da barragem de Sobradinho chega ao maior patamar dos últimos 13 anos nesta segunda (24). A Companhia Hidrelétrica do São Francisco (Chesf) liberará 4.000 m³ por segundo e essa vazão deverá se manter pelos próximos dias.

A situação é causada pelas fortes chuvas desde dezembro que acontecem entre a Bahia e Minas Gerais, que provocam a atual cheia da Bacia do Rio São Francisco. Populações ribeirinhas de cidades como Juazeiro, Bom Jesus da Lapa, Paulo Afonso e Anagé já estão sendo atingidas.

Especialistas dizem que o nível do rio deve continuar subindo até meados de abril, porque há previsão de chuva para a região, especialmente na Bacia do Rio São Francisco.

Acompanhando de perto a situação da bacia, o Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco (CBHSF) emitiu, no último dia 11, nota pública alertando a população ribeirinha sobre a possibilidade de cheias e o aumento gradual da vazão das usinas de Sobradinho e Xingó. As águas estão sendo liberadas para aguardar o grande volume de chuvas que estão caindo no Alto São Francisco

O presidente do Comitê da Bacia Hidrográfica do São Francisco (CBHSF), Maciel Oliveira, alerta que a situação é ainda mais delicada para a população ribeirinha do que a da última vez em que ocorreu uma cheia desse nível.

“As condições do rio eram totalmente diferentes, não existiam tantos bancos de areia e ilhas como hoje, por exemplo. Então a previsão é de uma situação pior porque as águas vão se espalhar muito mais, já que não tem tanta profundidade, ou seja, o rio está raso”.

Mas Oliveira acrescenta que a cheia também traz benefícios. “É preciso dizer que a situação de cheia é extremamente positiva para o rio em si. Isso porque os bancos de areia vão ser arrastados, vai ter uma limpeza geral no rio. Vai ser bom, principalmente, para a reprodução de peixes, beneficiando pescadores”.