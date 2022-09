Veículo clonado é flagrado transportando calçados falsificados na Bahia

Na última quarta-feira (28), a Polícia Rodoviária Federal flagrou um veículo que transportava um carregamento de calçados falsificados no quilômetro 429 da BR 116, no município de Feira de Santana. Durante a fiscalização, os policiais também constataram que o semirreboque estava com os elementos identificadores suprimidos.

Por volta das 16h20, a equipe abordou um caminhão Scania/p de cor branca. No decorrer da fiscalização constatou-se que a carga transportada era de calçados falsificados. Os policiais também verificaram que o semirreboque estava com os elementos identificadores suprimidos.

Diante dos fatos, o veículo, a carga e o condutor foram encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil local para adoção dos procedimentos cabíveis.