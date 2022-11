Veículo elétrico será testado para atuar na coleta de lixo em Feira de Santana

Um veículo elétrico poderá atuar em breve na coleta de lixo urbano em Feira de Santana. O caminhão satélite compactador está sendo exposto pela empresa Sustentare durante a 23ª Feira Nacional de Transporte (Fenatran), em São Paulo. O veículo é um dos destaques no maior evento do segmento de transportes do país, iniciado na última segunda-feira (7) e que segue até esta sexta (11), no São Paulo Expo.

O superintendente da Sustentare, Sergio Ojer, explica que o caminhão elétrico ainda será testado operacionalmente. “Entendemos que os veículos elétricos são o futuro. Vamos testá-lo operacionalmente para depois tentar implantá-lo nas nossas filiais”, revelou.

Além do caminhão elétrico, também está sendo exposto no evento um mini compactador de 6 m³ que já atua nas ruas de Feira de Santana. Atualmente quatro deles são utilizados na coleta em locais de difícil acesso e na coleta hospitalar na cidade. “Plotamos com a identidade visual de Feira de Santana porque entendemos que o trabalho realizado na cidade é digno de ser mostrado em um evento tão importante”, considera.

Feira de Santana atualmente conta com uma frota nova para coleta de lixo, composta por 26 caminhões, todos eles com apenas 1 ano e 3 meses de uso. “Caminhões Volkswagen com compactador Planalto, que é a melhor combinação hoje no mercado brasileiro”, observa Sérgio.

O diretor do Departamento de Limpeza da Prefeitura, João Marcelo Gomes, observa que a participação da Sustentare na FENATRAN evidencia o nome de Feira de Santana.

"O nome da cidade está sendo representado em um evento nacional, a marca do Governo está sendo levada também, o que é muito positivo e mostra o quanto a empresa valoriza o trabalho realizado em nossa cidade", ressalta.