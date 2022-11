Veículo roubado no interior de SP é recuperado pela PRF em Barreiras

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) recuperou, na manhã desta quarta-feira (16), um veículo roubado. A ação ocorreu no quilômetro 790 da BR 242, município de Barreiras, oeste baiano.

Durante fiscalização com foco no combate à criminalidade, a equipe abordou um Fiat/Argo de cor branca. No decorrer da abordagem, os policiais constataram que os elementos identificadores do veículo haviam sido adulterados. Após uma análise detalhada foi possível identificar o veículo original, que tinha restrição de roubo registrada na cidade de Hortolândia, no interior de São Paulo.

Questionado, o responsável pelo veículo informou que o adquiriu através de uma troca pelo equivalente a R$ 20 mil.

Diante dos fatos, a ocorrência foi encaminhada à Delegacia de Polícia Civil de Barreiras para adoção das medidas cabíveis.