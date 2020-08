Veículos clandestinos que transportavam 180 pessoas são apreendidos na Bahia

Dez veículos foram apreendidos após serem flagrados fazendo transporte interestadual não autorizado de passageiros. Aapreensão ocorreu durante uma fiscalização da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), em parceria com a Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos de Energia, Transportes e Comunicações da Bahia (Agerba), que ocorreu entre os dias 13 e 15 de agosto, na BR-116, entre os municípios baianos de Tucano, Feira de Santana, Rafael Jambeiro e Ribeira do Pombal.

Durante a fiscalização foram abordados 18 veículos e 10 deles transportavam irregularmente 180 passageiros. Todos foram realocados em ônibus de empresas regulares, com as despesas de passagem pagas pelas empresas flagradas.

Apesar da pandemia, e da redução da atividade econômica, a ANTT já apreendeu cerca de 650 veículos somente em 2020, garantindo transporte seguro para, aproximadamente, 19.500 pessoas. Embora as linhas autorizadas e regulares tenham reduzido a frequência de viagens desde março/2020, o transporte clandestino seguiu na contramão.

A ANTT informou ainda que tem monitorado o transporte clandestino de passageiros utilizando o Canal Verde Brasil, uma rede virtual inteligente de percepção, acompanhamento e mapeamento de fluxos de transporte nos principais corredores logísticos do país. São pórticos que leem as placas dos veículos na rodovia e dão sua localização em tempo real para as equipes da Agência.

A Agência alerta sobre os perigos de se utilizar o transporte clandestino de passageiros, uma vez que os motoristas destes não possuem treinamento, cumprem jornadas exaustivas de trabalho e os veículos são precários, geralmente apresentando péssimo estado de conservação e manutenção, o que aumenta em quatro vezes a letalidade dos acidentes envolvendo esse tipo de transporte.

Além dos perigos habituais desse tipo de transporte, o perigo maior neste momento, é o contágio pela covid 19, pois esses veículos clandestinos não seguem as normas sanitárias de prevenção estabelecidas pela Agência, colocando em risco a saúde dos usuários e de toda a sociedade.

A Operação Pascal da ANTT segue em todo país e para denunciar o transporte clandestino de passageiros, os usuários podem entrar em contato com a Ouvidoria da Agência pelos canais: whatsApp (61) 99688-4306; telefone 166; e-mail ouvidoria@antt.gov.br.