'Véio da Havan' ataca Rachel Sheherazade: 'Vá procurar emprego em Cuba'

Luciano Hang, dono das lojas Havan, rebateu as declarações que Rachel Sheherazade deu em entrevista em colunista Leo Dias. Nela, a jornalista afirmou que foi demitida do SBT porque o empresário teria pedido sua cabeça para Silvio Santos publicamente.

Luciano, conhecido popularmente como "Véio da Havan", pediu para a jornalista deixar de "mimimi" e "ir procurar emprego em Cuba".

“Chega de mimimi! Sou empresário e tenho a opinião que cada um faz o que quiser dentro da sua empresa. Vira o disco, Rachel! Se eu não tivesse postado nada, talvez você já teria saído há muito tempo. Mas, para profissionais competentes, não faltam vagas no mercado. Se você não achar nada no Brasil, pode tentar uma vaga na TV estatal cubana Cubavisión. Que tal?”, escreveu Hang.

Durante a entrevista, Sheherazade afirmou que as declarações do empresário influenciaram no encerramento de seu contrato com a emissora. “Ele veio a público pedir a minha cabeça. Ele é um dos maiores patrocinadores do SBT e de outras grandes emissoras também. Então, ali eu já sentia alguma coisa”. Após quase 10 anos trabalhando para o canal, a jornalista encerra suas atividades no dia 31 de outubro.