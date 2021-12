Veja a lista de cidades atingidas pela chuva na Bahia

116 municípios, sendo que 100 decretaram situação de emergência, foram afetados pela forte chuva que atinge diversas regiões da Bahia. Essas cidades, somadas, contabilizam, até esta segunda-feira (27), 31.405 desabrigados e 31.391 desalojados, de acordo com dados enviados pelas prefeituras e totalizados pela Superintendência de Proteção e Defesa Civil (Sudec).

Foram registrados ainda 358 feridos e 20 mortos. Os dois óbitos mais recentes ocorreram em Itabuna: uma mulher de 33 anos, vítima de desabamento, e um homem, de 21 anos, levado pela correnteza. O total de pessoas afetadas é superior a 470 mil (471.009).

As mortes foram registradas em: Amargosa (2), Itaberaba (2), Itamaraju (4), Jucuruçu (3), Macarani (1), Prado (2), Ruy Barbosa (1), Itapetinga (1), Ilhéus (1), Aurelino Leal (1) e Itabuna (2).

Municípios que decretaram situação de emergência – 2021:

1. ALCOBAÇA

2. AMARGOSA

3. AMÉLIA RODRIGUES

4. ANAGÉ

5. ANDARAÍ

6. ANGICAL

7. APUAREMA

8. ARATACA

9. AURELINO LEAL

10. BAIXA GRANDE

11. BARRA DO CHOÇA

12. BELMONTE

13. BELO CAMPO

14. BOA VISTA DO TUPIM

15. BREJOLÂNDIA

16. CAATIBA

17. CAETANOS

18. CAMACAN

19. CANAVIEIRAS

20. CARAVELAS

21. COARACI

22. COCOS

23. CONCEIÇÃO DO ALMEIDA

24. COTEGIPE

25. DÁRIO MEIRA

26. ENCRUZILHADA

27. EUNÁPOLIS

28. FIRMINO ALVES

29. FLORESTA AZUL

30. GANDÚ

31. GOVERNADOR MANGABEIRA

32. GUARATINGA

33. IAÇU

34. IBICARAI

35. IBICOARA

36. IBICUÍ

37. IBIPEBA

38. IBIRAPUÃ

39. IGRAPIUNA

40. IGUAÍ

41. ILHÉUS

42. IPIAÚ

43. ITABELA

44. ITABERABA

45. ITABUNA

46. ITACARÉ

47. ITAGIMIRIM

48. ITAJU DO COLÔNIA

49. ITAJUÍPE

50. ITAMARAJU

51. ITAMBÉ

52. ITANHÉM

53. ITAPÉ

54. ITAPEBI

55. ITAPETINGA

56. ITAPITANGA

57. ITAQUARA

58. ITARANTIM

59. ITORORÓ

60. JAGUAQUARA

61. JEQUIÉ

62. JIQUIRIÇÁ

63. JUCURUÇU

64. JUSSIAPE

65. LAFAIETE COUTINHO

66. LAJE

67. LAJEDÃO

68. LENÇÓIS

69. MACARANI

70. MANOEL VITORINO

71. MARAGOGIPE

72. MARCIONÍLIO DE SOUZA

73. MASCOTE

74. MEDEIROS NETO

75. MILAGRES

76. MUCUGÊ

77. MUCURI

78. MUNDO NOVO

79. MUTUÍPE

80. NOVA VIÇOSA

81. NOVO HORIZONTE

82. PAU BRASIL

83. POÇÕES

84. PORTO SEGURO

85. PRADO

86. RIBEIRA DO POMBAL

87. RUY BARBOSA

88. SANTA CRUZ CABRÁLIA

89. SANTA INÊS

90. SANTANÓPOLIS

91. SAPEAÇU

92. TEIXEIRA DE FREITAS

93. TEOLÂNDIA

94. UBAÍRA

95. UBATÃ

96. URUÇUCA

97. VALENÇA

98. VEREDA

99. VITÓRIA DA CONQUISTA

100. WANDERLEY