Veja as atrações selecionadas para tocar dos Largos do Pelourinho no Carnaval

Os projetos Aya Bass, que une as cantoras Larissa Luz, Xênia França e Luedji Luna, e Carnavália a Trois, com Duda Beat, Hiran e Illy, estão os selecionaodos pela Secretaria de Cultura do Estado da Bahia (SecultBA) para tocar no Pelourinho no Carnaval 2019. A relação dos selecionados foi divulgada nesta quinta-feira (21) e inclui também shows solo de artistas e bandas como Sine Calmon, Skanibais e OQuadro, e grupo infantis como PUMM – Por Um Mundo Melhor e Canela Fina. A programação da folia no Centro Histórico deve ser divulgada nos próximos dias com locais e horários de cada apresentação.

Foram selecionadas atrações dentre os estilos afro, reggae, arrocha, axé, antigos carnavais, samba, hip-hop e guitarra baiana, além de orquestras e bailes infantis, para apresentações nos largos Pedro Archanjo, Tereza Batista e Quincas Berro d’Água. Para shows no palco principal da folia, localizado no Largo do Pelourinho, inscreveram-se projetos compostos por três artistas.

Veja a lista das atraçõea aprovadas:



O processo de seleção teve início em 24 de janeiro, com a abertura das inscrições, que se estenderam até 30 de janeiro. Os projetos aprovados na análise prévia entregaram, entre os dias 07 e 13 de fevereiro, o material artístico para avaliação. Os proponentes habilitados para contratação devem comparecer à sede da SecultBA para assinatura do Termo de Adesão. Essa etapa ocorre nesta sexta-feira (22), no horário das 09h às 12h e 14h às 17h, no endereço: Palácio Rio Branco, Praça Thomé de Souza, s/n – Centro, CEP: 40.020-010 – Salvador, Bahia

Apresentações artísticas de bandinhas de percussão, bandinhas de corda e percussão, bandão e performances vão tomar conta das ruas, assim como microtrios e nanotrios para desfiles sem corda.