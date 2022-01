Veja as estreias de janeiro da Netflix e da Amazon Prime

Netflix - SÉRIES

Temporada de Verão (21/1)

Tentando mudar de vida, um grupo de jovens passa um verão inesquecível trabalhando em um resort na praia, com muito sol, surfe e segredos.



Rebelde (5/1)

Está chegando mais uma geração de alunos e, com eles, novos amores e amizades. Mas uma misteriosa sociedade ameaça destruir as aspirações musicais dessa turma.



A Vizinha da Mulher na Janela (28/1)

A vida de uma artista desiludida vira de cabeça para baixo quando ela vê (ou acha que viu) um crime acontecendo.



Ozark: Temporada 4 (21/1)

A liberdade parece estar mais próxima, mas o rompimento de laços familiares pode ser a ruína dos Byrdes.



Feria: Segredos Obscuros (28/1)

Na Andaluzia dos anos 1990, duas irmãs rejeitadas pela sociedade buscam a verdade por trás do desaparecimento dos pais, acusados de matar 23 pessoas em um ritual.

Jonathan Van Ness Quer Saber… (28/1)

Inspirada em podcasts, stand-ups e cabelos incríveis: vem aí uma nova série de Jonathan Van Ness.

The Sinner: Temporada 4: Percy (26/1)

A série de suspense indicada ao Globo de Ouro está de volta para uma nova temporada. Estrelada por Bill Pullman.

The Club: Parte 2 (6/1)

A origem da culpa de Matilda vem à tona com a volta de uma figura do passado. Raşel e İsmet chegam a um impasse, e a violência toma conta de Istambul, na Turquia



Mansão Hype (7/1)

Um olhar revelador sobre as vidas das maiores estrelas das redes sociais.

Operação Ecstasy: Temporada 3 (10/1)

Esperando mudar de vida, Bob aceita uma perigosa missão secreta para expor um informante na polícia, mas outra vez cruza com Ferry Bouman.

After Life - Vocês vão ter de me engolir: Temporada 3 (14/1)

Tony (Ricky Gervais) pode até estar um pouco menos rabugento, mas continua sem conseguir preencher o vazio deixado pela morte da esposa.

The House (14/1)

Esta antologia de comédia ácida e excêntrica foi dirigida por grandes talentosda animação independente em stop-motion.

Arquivo 81 (14/1)

Ele foi contratado para restaurar uma coleção de fitas de vídeo, mas acaba reconstruindo o trabalho de uma documentarista que investigou uma seita perigosa.

Brincando com Fogo: Temporada 3 (19/1)

Jovens solteiros e cheios de energia numa praia paradisíaca. Parece perfeito, só que, para ganhar o prêmio de 100 mil dólares, eles precisam renunciar ao sexo.

Juanpis González - A Série (19/1)

Um homem muito rico e imaturo tenta encontrar o equilíbrio entre levar uma vida de privilégios e fazer a coisa certa.

Três vezes Paixão (28/1)

O amor pode ser um assunto complicado especialmente para uma família que comanda um salão de festas de casamento.

À Tona (28/1)

A vida de uma mulher vira do avesso quando ela precisa escolher entre arriscar a vida da própria família ou voltar a ser uma agente russa.

Riverdale – Temporada 5 (20/1)

O último ano do ensino médio está chegando ao fim. Archie (KJ Apa), Betty (Lili Reinhart), Veronica (Camila Mendes) e Jughead (Cole Sprouse) lidam com o amor, o desejo e a lealdade, além de novos mistérios.



The Walking Dead – Temporada 10 (30/1)

Os Sussurradores tentam dividir e conquistar os sobreviventes, acabando com os breves momentos de calma e a esperança de reconstruir a civilização.



FILMES

Mãe x Androides (7/1)

Em um mundo pós-apocalíptico assolado pela revolta dos androides, uma jovem grávida e seu namorado buscam desesperadamente um lugar seguro.



Tratamento de Realeza (20/1)

A cabeleireira Izzy jamais perderia a chance de trabalhar no casamento de um príncipe — mas um clima entre os dois vai abalar o equilíbrio entre amor e dever real.

Indecente (13/1)

Grace Miller é uma escritora de livros de mistério, famosa pelo instinto para resolver crimes. Agora, ela vai precisar de todo esse talento para investigar o assassinato da irmã.

Papai Poderoso 2: Tudo ou Nada (1/1)

A família Beecroft está louca para gastar a herança do patriarca, mas tem uma certa alguém que não vai deixar isso acontecer.

Essa Não É uma Comédia (14/1)

Enfrentando uma encruzilhada na vida, um comediante recebe uma proposta curiosa da melhor amiga.

Munique: No Limite da Guerra (21/1)

No outono de 1938, um oficial britânico e um diplomata alemão se conhecem em Munique e tentam evitar a guerra na Europa. Baseado no livro de Robert Harris.



O Páramo (6/1)

A rotina pacata de uma família que vive isolada da sociedade é desestabilizada com a chegada de uma criatura assustadora.

Virando a mesa (10/1)

Um policial chefia a operação para fechar uma jogatina ilegal e, para conseguir informações, decide entrar no jogo — mas a situação sai de seu controle.

Inimiga Perfeita (24/1)

O arquiteto Jeremiasz Angust conhece uma jovem falante no aeroporto e acaba perdendo seu voo. Ele tenta se livrar dela, mas a conversa vai ficando suspeita.

Memória de um Crime (2/1)

Um paciente com amnésia sai do hospital psiquiátrico e recebe uma droga experimental para tentar recuperar o dinheiro de um grande roubo.

A Epidemia (30/1)

Após um acidente aéreo em uma pequena cidade, uma poderosa arma biológica secreta é liberada, fazendo com que os residentes sejam transformados em maníacos homicidas.

O Banquete (24/1)

No fim dos anos 1980, em uma época de instabilidade política e incerteza geral no Brasil, um jornalista descobre segredos sobre o presidente, que poderão colocar em risco o futuro da nação.

Um Lugar Silencioso (1/1)

Isolada do mundo, uma família precisa viver em completo silêncio, já que qualquer barulho pode atrair criaturas alienígenas assustadoras.

DOCUMENTÁRIOS E ESPECIAIS

Neymar: O Caos Perfeito (25/1)

A série documental em três partes mostra um dos atletas mais famosos e bem pagos da história - e também um dos mais polêmicos - como você nunca viu antes.



CRIANÇAS E FAMÍLIA

Ada Batista, cientista: Temporada 2 (25/1)

Nesta temporada, Ada e seus amigos fãs de ciência procuram respostas no céu, na terra e em toda parte!

Angry Birds: Loucuras de Verão (28/1)

Vai voar pena para todo lado! Os adolescentes Red, Chuck, Bomba e Stella passam um verão com outros Angry Birds em um acampamento.

Série Grandes Jornadas Pokémon (28/1)

Ash tenta vencer o Campeonato da Coroação Mundial, e Goh continua a saga para capturar todos os Pokémon. Juntos, eles vivem uma grande aventura!

Power Rangers: Dino Fúria – Temporada 1 (1/1)

Com a força pré-histórica dos dinossauros, a nova equipe de Power Rangers precisa enfrentar o exército de criaturas alienígenas que está atacando a Terra.

O Melhor da Pré Escola 1-3 (3/1)

A pré-escola vai ficar ainda mais divertida com a ajuda do Patati Patatá! Todo mundo pronto para cantar as musiquinhas que a gente mais ama?

ANIME

DOTA: Dragon's Blood: Livro 2 (6/1)

O caos e a desordem imperam, e agora os heróis precisam se unir para combater as forças que ameaçam mergulhar o mundo nas trevas.

Fora de Órbita (28/1)

Em 2045, duas crianças nascidas na Lua e três terráqueas tentam sobreviver a um acidente na estação espacial onde moram.



PRIME VIDEO

After - Depois do Desencontro (1/1)

Retrata o impacto das decisões de Tessa em seu relacionamento com Hardin. As revelações sobre a família dela e a de Hardin vão colocar em xeque tudo o que eles sabiam, com a possibilidade de um futuro cada vez mais incerto.

Clube do Terror Temporada 2 (1/1)

Uma série de antologia que segue os diferentes capítulos da Midnight Society, um grupo de adolescentes que se encontram à meia-noite para contar histórias assustadoras, como o Carnaval da Perdição e a Maldição das Sombras.

Caillou Temporada 1 (1/1)

Sinopse: Um menino de quatro anos com imaginação fértil aprende lições de vida e descobre coisas novas com seus amigos e familiares.

Economia Doméstica Temporada 1 (1/1)

Sinopse: A série mostra três irmãos adultos que vivem em níveis de segurança financeira muito diferentes uns dos outros: um rico, um classe-média e uma com dificuldades financeiras.

Sonic, o Ouriço (1/1)

No planeta Móbius, Sonic usa sua velocidade supersônica e irreverência adolescente para se opor ao malvado Dr. Robotnik. Seu amigo, Tails, o acompanha em todas as suas frenéticas aventuras.

The Tender Bar (7/1)

Drama dirigido por George Clooney a partir de um roteiro de William Monahan. O filme é uma adaptação do livro de memórias homônimo de J. R. Moehringer, e narra sua vida enquanto crescia em Long Island.



No Ritmo do Coração (7/1)

Ruby é a única pessoa que ouve em sua família surda. Quando o negócio de pesca da família é ameaçado, Ruby fica dividida entre seguir o seu amor pela música e o medo de abandonar seus pais.

Do Re & Mi Temporada 1 (14/1)

Do Re & Mi é uma série de animação Original Amazon para crianças em idade pré-escolar que gira em torno das aventuras musicais de três passarinhos melhores amigos, que levam os pequenos em uma jornada onde eles vão descobrir novos sons e melodias, mover-se no ritmo e ver como a música ajuda a resolver todos os problemas.

Hotel Transilvânia 4: Transformonstrão (14/1)

Quando a misteriosa invenção de Van Helsing, o “Raio Monstrificador”, fica descontrolada, Drac e seus amigos monstros são todos transformados em humanos, e Johnny se torna um monstro. Em seus novos corpos incompatíveis - Drac, destituído de seus poderes, e Johnny amando a vida como um monstro - o grupo de Drac contará com a ajuda de Mavis para correr ao redor do mundo e encontrar uma cura antes que a mudança se torne permanente - e antes que eles enlouqueçam um ao outro.



Oh My Dog (14/1)

O filme é baseado na ligação emocional entre um menino e um cachorro e seu amor e afeição um pelo outro.

All Things Valentine (15/1)

Blogueira que sempre teve azar no Dia dos Namorados está pronta para desistir do amor quando conhece o belo veterinário Brendan. Quando Avery descobre que Brendan culpa seu blog por seu recente rompimento e é ele quem está deixando seus comentários furiosos, ela começa a questionar se o vínculo que começaram a construir é uma verdadeira história de amor.

Home By Spring (15/1)

Quando uma ambiciosa planejadora de eventos consegue uma oportunidade que não pode recusar, ela se disfarça como seu chefe e retorna para sua cidade natal. Com a ajuda de sua família e do homem que ela deixou para trás, ela consegue o retiro de primavera perfeito, mas será que ela descobrirá que seu lar é onde está seu coração?

Um Cão Para Dois (15/1)

Duas famílias querem adotar o mesmo cão de resgate, quando Kate, uma mãe solteira, enfrenta seu medo de se apaixonar novamente depois de concordar em dividir a custódia do filhote com o pai solteiro Eric e seu filho.

Nossa História de Amor (15/1)

A dona de uma livraria em uma pequena cidade descobre que tanto sua livraria como outros negócios locais enfrentam um possível fechamento por uma poderosa imobiliária, liderada por um arquiteto e antiga paixão de Jamie. Conforme o Dia dos Namorados se aproxima e o fechamento parece iminente, ela não deve apenas traçar um plano para salvar sua amada livraria, mas também resolver seus sentimentos.

As We See It (21/1)

Série conta a história de três colegas de quarto de vinte e poucos anos no espectro autista, enquanto eles se esforçam para conseguir e manter seus empregos, fazer amigos, se apaixonar e navegar em um mundo que os ilude.

O Cavaleiro Verde (21/1)

Uma aventura de fantasia épica baseada na lenda arturiana que conta a história de Sir Gawain, o sobrinho imprudente e obstinado do Rei Arthur, que embarca em uma ousada jornada para enfrentar o Cavaleiro Verde.

Mundo em Caos (28/1)

Num futuro pós-apocalíptico onde a humanidade coloniza outros planetas, uma infecção rara e perigosa causou o inimaginável: todas as mulheres foram mortas e, agora, os pensamentos dos homens tornaram-se audíveis. É quando um jovem decide fugir de sua cidade e, durante sua jornada, conhece pela primeira vez na vida uma mulher.



The Legend of Vox Machina (28/1)

Com base nos amados personagens e aventuras da primeira campanha de RPG de mesa transmitida ao vivo da Critical Role, série de aventura e fantasia animada que segue um bando de desajustados que gosta de beber e brigar mas que recebem a missão de salvar seu reino das forças de uma magia obscura.