Veja as linhas de ônibus que serão reforçadas para o Festival Virada Salvador

A grade das atrações do Réveillon de Salvador será divulgada nesta terça-feira (11) pela prefeitura, mas já tem gente pensando em como vai fazer para voltar para casa depois da folia. Será montado um esquema especial, em que a frota de ônibus foi ampliada, o atendimento estendido para a madrugada e até uma nova linha foi criada, ligando a Estação Pituaçu à Boca do Rio.

A chegada de 2019 será festejada de 28 de dezembro a 1º de janeiro, na Arena Daniela Mercury, no bairro da Boca do Rio. O horário de atendimento de 38 linhas será prolongado. Elas funcionarão das 16h até as 5h da manhã do dia seguinte. Haverá ainda 56 veículos extras da frota reguladora, entre 22h e 5h, nas imediações do evento e na Estação da Lapa, com itinerários distribuídos pelas três áreas da cidade - Orla, Centro e Subúrbio -, de acordo com a demanda.

No dia 31, as 38 linhas irão prolongar o atendimento até as 7h da manhã. Sobre a linha especial, serão 18 veículos, operando das 18h à 0h, do dia 28 ao dia 30. Já na virada a quantidade de ônibus será dobrada, a linha irá operar com frota de 36 coletivos.

O ponto de embarque e desembarque para quem estiver na festa será na Rua Simon Bolivar, em frente à farmácia Drogasil e próximo ao antigo Centro de Convenções.

Outra opção são os micro-ônibus do Sistema de Transporte Especial Complementar (Stec). O serviço vai contar com frota de 300 veículos, operando até as 5h da manhã.

O prefeito ACM Neto vai receber a imprensa no Teatro Gregório de Mattos, na Praça Castro Alves, para divulgar os detalhes, incluindo as informações sobre a estrutura montada para o evento. A roda-gigante e a tirolesa, por exemplo, já estão confirmadas.

Paradas

Quem mora no sentido Centro terá duas paradas para os ônibus na Avenida Octavio Mangabeira, uma em frente ao antigo restaurante AGDÁ e outra em frente ao restaurante Iemanjá.

Já para as linhas sentido Itapuã, os passageiros devem se posicionar do outro lado da Avenida Octavio Mangabeira, em frente ao restaurante Iemanjá, ou utilizar o ponto provisório, na Praça Osorio Vilas Boas.

O presidente do Sindicato dos Motoristas por Aplicativos e Condutores de Cooperativas do Estado da Bahia (Simactter), Átila Santana, estima que o aumento na quantidade de corridas deve superar os 100%.

“O Festival da Virada é o principal evento para a categoria, mais até que o Carnaval porque temos menos engarrafamentos. Então, nossa expectativa é muito grande. Devemos fazer cerca de 120% a mais de corridas. O único ponto que precisa melhorar é a questão do espaço. A gente precisa de um ponto de embarque e desembarque”, afirmou.

Ele contou que, atualmente, existem 25 mil motoristas que trabalham através dos aplicativos em Salvador, mas frisou que quando acontecem grandes eventos na cidade, essa lista fica maior. “Estimamos acréscimo de mais mil motoristas”, disse.

Mototáxi

Segundo o presidente do Sindicato dos Motociclistas, Motoboys e Mototaxistas do Estado da Bahia, Henrique Baltazar, o Festival da Virada funciona como o 13º salário dos trabalhadores, e a categoria pretende trabalhar todos os dias.

“Não tenho os números exatos de quantas viagens a mais a gente faz nessas datas, mas o Ano Novo e o Carnaval são como um segundo salário. São muitas corridas. A gente não para. Temos 970 mototaxistas credenciados e mais 470 serão regularizados até o dia 18 de dezembro. Esperamos o mesmo movimento de passageiros do ano passado”, disse.

Além dos coletes, os trabalhadores credenciados terão capacetes amarelos e as placas das motos vermelha. Os pontos de mototaxistas e taxistas vão funcionar nas imediações do Imeja e estarão sinalizados com blimp.

Festa terá ponto para táxi e corredor exclusivo

Quem optar pelo táxi terá mais comodidade. É que neste ano a categoria terá direito a um corredor exclusivo para chegar à festa. O recurso é uma vantagem em relação aos veículos por aplicativo, que precisam deixar os passageiros mais distantes da Arena Daniela Mercury, onde acontecem as apresentações.

Segundo o presidente da Associação Geral dos Taxistas (AGT), Adenilton Paim, na sexta-feira passada, representantes da Semob e do sindicato se reuniram para discutir os detalhes sobre o funcionamento do serviço de táxi durante o Festival da Virada 2019, e a categoria aproveitou para elaborar estratégias para o verão: como criar filas nas festas de largo.

“Além do corredor exclusivo, que dá mais conforto para os passageiros, teremos duas filas de táxi no festival. Elas estarão bem sinalizadas, então, mesmo na multidão vai ser fácil de encontrar. Os taxistas também terão direito a fila em outros eventos, como a Lavagem do Bonfim, nas festas no wet’n wild e na Arena Fonte Nova, entre outras”.

Agentes da Coordenadoria de Transportes Especiais (Cotae) e da Transalvador vão fiscalizar a atividade. Paim lembrou que os taxistas têm o direito de cobrar bandeira 2 durante o mês de dezembro, mas disse que muitos deles estão abrindo mão desse recurso como estratégia para garantir mais corridas.

“O ano novo é um período muito importante para a categoria. Temos um aumento de 30% nas corridas. Antes dos aplicativos de transporte, o crescimento era de 60% a 70%. Houve uma queda desde que eles chegaram, em 2016, mas ainda é a data em que trabalhamos mais que no restante do ano”, contou Paim.

A expectativa é que os 7 mil táxis estejam nas ruas no Festival da Virada. Como os taxistas, geralmente, têm auxiliares, o sindicato estima que os veículos vão circular durante as 24h.

Já o presidente da Associação Metropolitana dos Taxistas (AMT), Valdeilson Miguel, espera que se repita este ano o mesmo movimento do ano passado. Ele pediu aos passageiros que fiquem atentos no momento de escolher o táxi e que não aceitem entrar em carros sem padronização.

No ano passado, cerca de dois milhões de pessoas passaram pela Arena Daniela Mercury nos cinco dias da festa.

Confira as linhas que serão reforçadas no Réveillon:

CÓDIGO LINHA

0218 Ribeira - Pituba

0324 Marechal Rondon - Pituba

0345 Boa Vista de São Caetano - Pituba

1538 Conjunto Pirajá - Pituba

1508 Pirajá - Pituba

1616 Plataforma - Pituba

1637 Mirante Periperi – Boca do Rio

1611 Paripe - Pituba

1634 Alto de Coutos - Pituba

1643 Fazenda Coutos - Pituba

1644 Base Naval - Pituba

1645 Alto de Santa Terezinha/Rio Sena - Pituba

1129 Cabula VI - Pituba

1363 Pau da Lima - Aeroclube

1114 Pernambués - Pituba

1129 Cabula 6 - Pituba

1220 Mata Escura - Pituba

1247 Conj. Arvoredo/Tancredo Neves – Estação do Imbuí (Prolongada até o Festival da Virada.

1238 Jardim Santo Inácio - Pituba

1305 Castelo Branco - Pituba

1320 Pau da Lima - Nordeste

1356 Nova Brasília - Pituba

1420 Boca da Mata - Pituba

1436 Cajazeira 11 - Pituba

1410 Cajazeiras 11 - Boca do Rio

1231 Sussuarana – Barra R2

0412 Duque de Caxias - Pituba

0426 Santa Monica - Pituba

0422 Pero Vaz - Itaigara

0932 Rio das Pedras – Campo Grande R2

0520 Cosme de Farias – Vale dos Rios

0813 Pituba – Vila 2 de julho/Trobogy

0911 Vale dos Rios – Trobogy/Vl 2 de Julho

1034 Parque São Cristovão - Barroquinha

1030 Praia do Flamengo – Pça da Sé R1

0315 Fazenda Grande do Retiro -Itapuã

1632 Fazenda Coutos - Aeroporto

1653 Paripe - Aeroporto