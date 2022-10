Veja como fica a classificação da Série B após o empate de Bahia x Vila Nova

O Bahia teve ao seu lado os resultados favoráveis para cumprir a missão de subir para a Série A neste sábado (22) diante do Vila Nova, na Arena Fonte Nova. Mas o time comandado por Eduardo Barroca falhou na precisão e, com o empate de 1x1, agora decidirá seu acesso na penúltima rodada, contra o Guarani.

O tricolor ocupa a 3ª posição com 58 pontos e tem quatro de vantagem para o Ituano, que agora é o 5º colocado após vencer seu duelo contra o Sampaio Corrêa, por 1x0, também neste sábado.

O Sport perdeu do Londrina fora de casa por 2x1, mesmo placar da vitória do Vasco sobre o Criciúma no Rio de Janeiro. Com isso, o time carioca assumiu a segunda colocação.

O Bahia garante sua classificação se vencer o Guarani na sexta-feira (28), às 19h, mais uma vez na Fonte Nova. Vasco, Ituano, Londrina, Sport, Sampaio Corrêa e Criciúma (este não alcança mais o Bahia) também estão na disputa. Assim como o Grêmio, que tem um jogo a menos e pode se garantir na Série A se vencer o Náutico domingo (23), no Recife.

Veja a classificação da Série B até aqui:

