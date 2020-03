Veja como ficará nova via que ligará a Mata Escura à BR-324

Projeto mostra como ficará a obra (Foto: Divulgação)

Um sonho antigo dos moradores do bairro da Mata Escura começou e se transformar em realidade nesta terça-feira (3). A prefeitura anunciou o início da construção da nova ligação viária que vai ligar o bairro à BR-234, com 2,3 km de extensão. A previsão de duração das intervenções é de seis meses.

Com um investimento de R$ 13 milhões, quando concluída, a nova via possibilitará a conexão dos veículos provenientes da Avenida Barros Reis e do Arraial do Retiro com o bairro da Mata Escura. O trecho inicial do projeto se localiza no entorno da Estação do Metrô de Bom Juá e finaliza no alto da Mata Escura, ao lado do terreiro de candomblé do Bate Folha.

A ordem de serviço para início imediato da obra foi assinada pelo prefeito ACM Neto, ao lado do vice-prefeito e secretário de Infraestrutura e Obras Públicas (Seinfra), Bruno Reis, na Rua direta da Mata Escura.

De acordo com o prefeito, o bairro da Mata Escura é um dos mais populosos da cidade e sofre com problemas de mobilidade há muitos anos. "Há muito tempo os moradores da região sonham em ter uma ligação nova com a BR-324. Hoje a gente começa a transformar esse sonho em realidade. Essa nova via da cidade que vai mudar não só a mobilidade do bairro, mas o próprio desenvolvimento econômico, a valorização imobiliária e a condição de vida das pessoas que moram aqui", afirmou Neto.

ACM Neto exibe ordem de serviço assinada para início das obras de construção da nova via na Mata Escura

(Foto: Eduardo Dias/CORREIO

A obra terá etapas de pavimentação, drenagem, implantação de ponte e contenções de encosta. A nova ligação pretende promover o ordenamento e a melhoria da mobilidade dos veículos, além da circulação dos pedestres.

Reis reiterou que a intervenção vai gerar melhoria para os moradores e motoristas do bairro. "Era um compromisso nosso desde quando assumi a secretaria de infraestrutura e recebi essa missão. Estive aqui com os moradores e definimos o melhor traçado, elaboramos o melhor projeto, que vai mudar e transformar de verdade a vida das pessoas que moram aqui", pontuou.

Melhoria

Morador há 23 anos, Vanildo Vicente da Silva, de 59 anos, conta que a intervenção era realmente uma necessidade do bairro e diz que não espera a hora dela ficar pronta para que uma linha de ônibus possa operar e diminuir o fluxo do trânsito no local.

Vanildo torce para que via fique pronta logo

(Foto: Eduardo Dias/CORREIO)

"Tem 23 anos que moro aqui e nós necessitávamos muito de uma outra alternativa para ir e vir no bairro. Tomara que fique pronta logo e coloquem uma linha de ônibus para operar na nova via também, vai facilitar muito a vida de todos do bairro", disse o morador.

Já a dona de casa Iara de Jesus Silva, 40, que foi ao evento de assinatura da ordem de serviço ao lado do tio, Orlando de Jesus Silva, 68, contou que aguardava pelo momento em que fosse feito uma melhoria na mobilidade do bairro que, segundo ela, ainda é muito atrasada.

Iara foi à solenidade ao lado do tio Orlando

(Foto: Eduardo Dias/CORREIO)

"O nosso bairro ainda é muito atrasado. Somos moradores antigos e vimos que essa demanda era desde que chegamos para morar aqui. O bairro hoje só tem duas saídas: pela Estação Pirajá ou pelo Cabula. Com essa obra, ganhamos mais uma opção e vai ser muito melhor. Torcemos que ela fique pronta logo, é um sonho se transformando numa vitória", garantiu.

*Com supervisão do chefe de reportagem Jorge Gauthier