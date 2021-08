Veja como foi o primeiro treino de Dabove no comando do Bahia

Depois de um dia de folga, o elenco do Bahia voltou aos treinos nesta terça-feira (24). O dia na Cidade Tricolor marcou o início de trabalho de Diego Dabove. Novo técnico do Esquadrão, o argentino comandou a primeira atividade em solo baiano.

De olho no confronto com o Fluminense, na próxima segunda-feira (30), às 19h, no Maracanã, quando vai dirigir o time no primeiro jogo oficial, Dabove não perdeu tempo e mandou os jogadores para o campo.

Ainda conhecendo o plantel, o treinador bateu um papo com os jogadores e membros do departamento de futebol. Logo depois, ele dividiu os atletas em três grupos para uma atividade em campo reduzido com foco na posse de bola e tomada rápida de decisão.

⚡ Intensidade y intensidade. Acompanhe AO VIVO o 1º treino de Diego Dabove no CT Evaristo de Macedo ➡️ https://t.co/KKhe4OEVXr #BBMP pic.twitter.com/k4waHXrdI2 — Esporte Clube Bahia (@ECBahia) August 24, 2021

Na segunda parte do treino, o argentino montou duas equipes e passou a orientar os jogadores sobre a transição rápida entre defesa e ataque.

Ainda no campo, o preparador físico Agustín Buscaglia, que chegou ao clube junto com Diego Dabove, fez um trabalho de recuperação pós-treino.

O desfalque do dia ficou por conta do meia-atacante Rodriguinho. O jogador sentiu um desconforto muscular e não participou do treino. O mesmo aconteceu com o atacante Ronaldo, que foi poupado. Já o zagueiro Lucas Fonseca, ausente contra o Grêmio, voltou a treinar normalmente.

Em outra parte do CT Evaristo de Macedo, o meia Ramírez e o atacante Thonny Anderson fizeram um treino específico. Os dois estão em fase final de recuperação de suas lesões. Enquanto Thonny sofreu uma entorse no joelho, Ramírez não atua desde fevereiro, quando rompeu os ligamentos do joelho.

O elenco do Bahia volta aos treinos nesta quarta-feira (25), quando continuará a preparação para o confronto com o Fluminense.