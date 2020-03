Veja como se inscrever para a Corrida Colorida do Martagão Gesteira

Famosa por reunir gente de todas as idades e tingir seus participantes com aquele famoso pózinho colorido que a criançada adora, a 5ª Corrida Colorida do Martagão já tem data confirmada: 5 de abril. O evento será na Orla de Jardim de Alah.

Os interessados em participar da corrida, que revertirá o valor arrecadado para ajudar o Hospital Martagão Gesteira, poderá fazer a inscrição de forma presencial de duas formas: em um novo posto inaugurado na Praça de Serviços do Salvador Shopping, no piso G1, em frente às esteiras rolantes, ou na lojinha do Martagão, na sede do Hospital.

É possível ainda garantir um kit pela internet, através do site Central da Corrida. Cada inscrição custa R$ 80 e crianças com até 12 anos e idosos a partir de 60 anos, pagam meia. Vale lembrar que menores de idade precisam ter a autorização de seus responsáveis legais para participar.

A expectativa do hospital é que cerca de três mil pessoas compareçam ao evento. Cada participante receberá um kit composto por camisa, sacola, lanche, medalha e pó colorido (Zim Color).

O circuito tem 4 km e a largada será pontualmente às 7h30. A organização pede que quem for correr, chegue às 7h, para iniciar a concentração.

Doação

Os recursos arrecadados com as inscrições serão doados para o custeio do programa de transplantes do Martagão. O hospital, que é referência em pediatria, vai passar a fazer transplante de medula óssea, fígado e rim ainda este ano.

Em 2019, o Martagão obteve todas as habilitações necessárias nos níveis federal, estadual e municipal para realizar os transplantes de medula óssea, fígado e rim. A unidade de saúde será a primeira da rede pública do estado a fazer transplante de medula óssea em crianças e jovens na faixa etária de 0 a 14 anos.

No estado, o implante de medula óssea é realizado somente em casos acima dos 14 anos. Abaixo dessa idade, os pacientes têm que se deslocar para outros estados para viabilizar o tratamento. No caso do Martagão, o serviço abrangerá a faixa etária de 0 a 18 anos.

O hospital será pioneiro também no caso dos transplantes de fígado, única alternativa para crianças com doenças hepáticas. Na Bahia, este tipo de cirurgia também não é feita ainda no público pediátrico.

SERVIÇO

5ª Corrida Colorida do Martagão Gesteira

Data: 05/04

Local: Orla de Jardim de Alah

Horário: Concentração a partir de 7h | Largada: 7h30 Valor: R$ 80,00 Inscrições: www.centraldacorrida.com.br, na Loja da Corrida Colorida do Salvador Shopping ou na Loja Social do Martagão Gesteira.

Informações: (71) 3032-3773