Veja como ter ajuda para fazer sua declaração de Imposto de Renda

Os contribuintes que ainda não fizeram a declaração do Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) 2020, podem contar com o auxílio gratuito de alunos e professores dos cursos de Ciências Contábeis e Administração da Unijorge. O serviço será oferecido até o dia 15 de junho.

A iniciativa tem como objetivo esclarecer dúvidas dos contribuintes que ainda têm dificuldade na hora de fazer a declaração do IRPF. O prazo final para envio da declaração à Receita é no dia 30 deste mês.

Para a realização da declaração o interessado precisa enviar os documentos listados abaixo digitalizados para o e-mail ir2020@unijorge.edu.br. O atendimento é ofertado apenas para pessoas com rendimento anual de até R$ 90 mil.

A ação online também beneficiará a Apae Salvador através da doação de parte do imposto a pagar é realizada, em parceria com o Salvador Shopping e o Salvador Norte Shopping.

Serviço:

O quê: Auxílio online na declaração de Imposto de Renda Pessoa Física 2020

Quando: até 15 de junho

E-mail: ir2020@unijorge.edu.br

Gratuito



Documentos necessários:

- Declaração do ano anterior (se tiver) em PDF ou arquivo de cópia de segurança;



- Dados de identificação do contribuinte (CPF, título de eleitor, endereço residencial com CEP, dados profissionais (profissão que exerce ou função);



- CPF, nome completo e data de nascimento dos dependentes;

- Informe de rendimentos de todas as fontes onde trabalhou ou prestou serviços em 2019 e de aposentadoria, se tiver;

- Informe para IR de instituições financeiras (bancos);

- Notas de despesas médicas, planos de saúde e de educação, seu e de seus dependentes;

- Documentação referentes aos seus bens adquiridos em 2019 e de anos anteriores, caso não tenha a declaração do ano passado;

- Comprovantes de rendimentos com aluguéis;

- Outros: quem recebeu ou realizou pagamento de pensão alimentícia ou doação, recebeu herança, contratou empréstimos, recebeu FGTS, indenizações por ações judiciais (cíveis ou trabalhistas), devem apresentar a documentação correspondente.